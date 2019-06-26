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بعد انتهاء شهر رمضان، وترسيخ حضور ومكانة مسلسل «زي الشمس»، بين الأعمال الأبرز التي قدمت خلال شهر رمضان المبارك، نكتشف المكانة واللياقة العالية التي جسدتها الفنانة ريهام عبدالغفور وتقمصها لتلك الشخصية الغريبة الأطوار والخائنة -في نظر البعض- لزواجها من خطيب شقيقتها، فكل تلك الصفات اجتمعت مع النقيض من ملامح هادئة ووجه بريء للفنانة ريهام عبدالغفور، التي أطلت علينا بين الحين والآخر بشكل مختلف فتارة تكون الفتاة الوديعة الهادئة، وأخرى تمثل الصخب والقوة. وحري بالذكر ان الفنانة «ريهام» - التي ولدت في 6 سبتمبر بالمحلة الكبرى، وتخرجت في كلية التجارة قسم لغة إنكليزية - اعتمدت في مشوارها الفني على أسلوب «تغيير الجلد» فالكثير من المتابعين والمشاهدين اعتادوا في بداية مشوارها -نوعا ما- على كونها الفتاة الهادئة الرقيقة، بحسب بدايتها في مسلسلي «زيزينيا» حين جسدت دور «ألفت» الفتاة الجامعية التي تعيش قصة حب رومانسية، و«حديث الصباح والمساء» الذي قامت فيه بدور الفتاة البسيطة التي تحلم بحياة أسرية مستقرة. ولم تتخل «ريهام» عن الهدوء الظاهر على ملامحها، سواء في الأعمال التلفزيونية أو السينمائية كـ: «صاحب صاحبه» و»جاي في السريع»، لكنها بدأت في التمرد على ذلك النمط على استحياء من خلال مسلسل «أماكن في القلب» فجسدت الصديقة الخائنة «مارجريت» مع الاحتفاظ بشيء من الطيبة والوداعة.

