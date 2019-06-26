الأربعاء 26 يونيو 2019 ,22 شوال 1440
رقم العدد:
3715
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
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سمو الأمير استقبل ناصر المحمد
استقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.
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