وطن النهار

بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ايضا ببرقية تهنئة الى الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا لها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. كذلك بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

