وطن النهار

أكد نائب مدير الجامعة للأبحاث ورئيس مجلس النشر العلمي

أ. د جاسم يوسف الكندري أنه وانطلاقا من الأهداف التي ينشدها المجلس والمتمثلة في نشر البحوث والكتب العلمية المميزة، وتوطيد الصلات العلمية والفكرية بين جامعة الكويت والجامعات ومعاهد البحوث الأخرى، وربط الجامعة بالمجتمع من خلال طرح قضاياه ومشكلاته بالبحث والدراسة وإيجاد الحلول المناسبة لها، قام مجلس النشر العلمي بالعديد من الأنشطة العلمية، وذلك وفق خطة وضعها ذات أهداف محددة، وآلية معينة، وبرنامج زمني.

وذكر الكندري أنه بهدف نشر الثقافة العلمية الرفيعة لخدمة الأوساط الأكاديمية ودوائر صنع القرار وسائر القراء والمهتمين، استقبلت المجلات العلمية ولجنة التأليف والتعريب والنشر 3558 بحثا وكتابا، وهو الأعلى رقما في تاريخ المجلس منذ إنشائه في عام 1986، وذلك في مختلف التخصصات العلمية ومن شتى الدول، موضحا أن هذا العدد من البحوث يأتي ليؤكد ثقة الباحثين في الإقبال على النشر في المجلات العلمية التي تصدرها جامعة الكويت، في ظل تعدد قنوات النشر العلمي المحكم وازديادها بما يؤكد مكانتها في أوساط مثيلاتها، وتلبيتها للحاجات الأكاديمية المتنامية.

وأشار إلى ارتفاع نسبة البحوث المرفوضة حيث بلغـــت 77.5%، وبذلك حافظت المجلات على قيمتها العلمية، والتي تأتي من خلال تنقية البحوث الواردة، والاختيار من بينها وفق قواعد النشر المعمول بها.

وحول مدى إقبال الباحثين من خارج الكويت للنشر في المجلات العلمية مقارنة مع من هم داخل الكويت، بين الكندري أنها أصبحت تستحوذ على الاهتمام من خارج الكويت، مشيرا إلى أن البحوث المستقطبة من خارج الكويت بلغت 3260 بحثا بنسبة 91.6%، في حين بلغت من داخل الكويت 298 بحثا بنسبة 8.49%، مبينا إيجابية هذا المؤشر، وهو مكانة هذه المجلات العلمية في الخارج كقناة النشر العلمي المتخصص، الأمر الذي يعد وجها مشرقا لجامعة الكويت، وممارسة حقيقية لدور الكويت الثقافي والريادي على الساحة العلمية، والشكل التالي يوضح مجموعات دول الباحثين.

وفي مجال عقد الندوات ذكر الكندري أنه استجابةً لقضايا معاصرة محلية وإقليمية، ومواكبة للتطورات والتغيرات الجارية، وإتاحة الفرص للمشاركة في ربط المجتمع الأكاديمي بالمشكلات القائمة، والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لها، عقدت المجلة العربية للعلوم الإنسانية 3 ندوات استضافت خلالها أساتذة متخصصين.

وحول ما إذا كان لمطبوعات مجلس النشر العلمي صدى وانتشار واسعين، أكد على تزايد الاهتمام بمطبوعات المجلس، وتعاظم درجة الإقبال عليها بما يؤكد ثقة القارئ بها، لما تشتمله على موضوعات تعالج قضايا وإشكالات يتم تناولها بالبحث المعمق والدراسة الجادة في إطار أكاديمي.

وبين الكندري أنه في إطار السعي إلى زيادة التعريف بالمجلات العلمية التي يصدرها مجلس النشر العلمي وبهدف إتاحتها بالشكل الرقمي لقطاع واسع من الباحثين والأكاديميين حول العالم، فضلاً عن الإيراد المالي الذي سيتحقق، تم التعاقد مع شركة دار المنظومة في المملكة العربية السعودية، وشركة إبسكو الأميركية واللتين تسوّقان أبحاث المجلات العلمية على نطاق واسع بين الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية، وهما تعدان من أهم وأكبر قواعد المعلومات، موضحاً أن انضمام المجلات العلمية بجامعة الكويت لهاتين القاعدتين، هي خطوة فتحت الأبواب لإدراج الدراسات العلمية المنشورة في مجلات جامعة الكويت على قواعد معلومات رقمية؛ أضحت فيه مصدراً مرجعياً ضخماً يوفر ربطاً إلكترونياً يتيح الوصول للأبحاث والدراسات لإفادة الأساتذة والباحثين والخبراء.

وقال ان مجلس النشر العلمي يسعى إلى التوسع في قواعد النشر لتشمل قواعد البيانات العلمية العالمية مثل Scopus لتشكل مساهمة رفيعة من هذه المجلات العلمية للترقي بمستوى التصنيف لجامعة الكويت؛ علما بأن معظم المجلات العلمية في طريقها إلى الدخول في قاعدة البيانات Scopus بعد الإجابة على استفساراتها وطلباتها لتحقيق المطلوب.

وفي الإطار نفسه أشار الكندري إلى أنه في خلال عام كامل من أول أكتوبر 2017 وحتى نهاية سبتمبر 2018، تم تحميل 132481 بحثا ودراسة من مجلات جامعة الكويت، وهو رقم فاق حجم التوقعات، ولا شك أنه مؤشـر بليغ لما وصلت إليه مكانة هذه المجلات من تزايد الاهتمام، وتعـاظم درجة الإقبال عليها بما يؤكد ثقة القارئ بها.

