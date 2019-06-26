وطن النهار

اعرب بيان صادر عن قوى المجتمع المدني عن رفضه القاطع لما يسمى صفقة القرن واعتبرها القطعة الاخيرة فيما وصفه بانه احجية طويلة تضمنت مشاريع عديدة لم تخلق الا مزيدا من الاستيطان والتنازل.

وقال البيان الذي وقعته 19 حركة ورابطة وجمعية حول ورشة البحرين الاقتصادية انه في خضم محاولات العدو الصهيوني للتثبيط من عزيمة شعبنا العربي الرافض للاعتراف به وبشرعيته والتطبيع معه، ومع استمرار جهود قوى الاستعمار في دعم الوجود الصهيوني واحتلاله للارض العربية الفلسطينية ودعم جرائمه وسياساته الممنهجة في القتل والاستيطان وتهجير الشعب المرابط وممارسة الفصل العنصري، تطرح قوى الاستعمار ورقتها الاخيرة لتصفية القضية الفلسطينية وانهاء وجوده العربي الجغرافي من خلال الورشة الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين التي سيعلن فيها عن صفقة القرن المشؤومة.

واضاف: اننا اليوم كقوى مدنية كويتية نستنكر اقامة هذه الورشة في دولة عربية، كما واننا نرفض رفضا قاطعا صفقة القرن التي تأتي اليوم لتمثل القطعة الاخيرة في احجية طويلة تضمنت العديد من مشاريع لم تخلق لنا الا مزيدا من الاستيطان والتهجير والاستيلاء والتنازل.

ولفت البيان الى ان الكويت اكدت رسميا وفي جميع المحافل الدولية على تمسكها بالقضية الفلسطينية العربية، وحق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وتحرير ارضه والتصدي لهمجية ووحشية العصابات الصهيونية الارهابية، وعليه فاننا كمجتمع مدني شعبي نؤكد دعمنا لهذه السياسة وندعو حكومتنا الى اعلان رفضها للمشاركة في هذا المؤتمر اتساقا مع الموقف الشعبي والرسمي المناهض للتطبيع مع المحتل، ورفض كل اجنداته واهدافه الرامية لتصفية الحق الفلسطيني، خصوصا وان فلسطين ممثلة بسلطتها السياسية والشعبية اعلنت مقاطعتها لهذا المؤتمر واكدت عدم حضورها.

واستطرد قائلا: اننا نجدد عهد التضامن الشعبي العربي مع اخواننا في فلسطين المحتلة في تحركهم ضد الوجود الصهيوني المحتل، ومع حق الشعب الفلسطيني في الشتات بالعودة لوطنه المحرر، ونثمن كل الجهود العربية المقومة لبوصلة الصراع العربي- الصهيوني ورفض سيادة هذا المحتل على الاراضي العربية واجتثاث وجوده.

وجاء في ختام البيان: عاشت فلسطين حرة ابية وعاش نضال شعبنا العربي ضد الوجود الصهيوني. يذكر ان الجهات الموقعة على البيان هي حركة مقاطعة الكيان الصهيوني في الكويت «BDS KUWAIT»، الجمعية الثقافية الاجتماعية الكويتية، الجمعية الكويتية لدعم المخترعين، الجمعية الكويتية لمتابعة المعاقين، جمعية المعلمين الكويتية، جمعية الخريجين، جمعية المحامين الكويتية، جمعية حماية المال العام، جمعية اصدقاء النخلة، جمعية الثقافة الاجتماعية، جمعية العلاقات العامة، الجمعية الكويتية للاخاء الوطني، رابطة شباب لاجل القدس- الكويت، رابطة الاجتماعيين، ملتقى القدس، الجمعية الكويتية للعمل الوطني، جمعية الصحافيين الكويتية، جمعية الشفافية الكويتية، الجمعية الوطنية لحماية الطفل.

