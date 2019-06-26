وطن النهار

ضمن اطار مسؤوليتها الاجتماعية، اقامت الهيئة العامة لشؤون القصر أول امس الاثنين يوما مفتوحا لابنائها القصر والمشمولين برعايتها في دور سينما ?وكس التابعة بمجمع الافنيوز، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء. واقيمت هذه الفعالية في اطار المنهجية التي تتبعها الهيئة لتعزيز التواصل الاجتماعي مع القصر والمشمولين برعايتها ولتوفير افضل سبل الرعاية والترفيه لهم، حيث تم حجز صالة العرض المخصصة للاطفال في سينما ?وكس «سينما كيدز» بالكامل لابناء الهيئة ليستمتعوا بمشاهدة عروض ثلاثة من احدث الافلام المحببة لهم في الوقت الذي يناسبهم حسب جدول العروض الذي يضم 12 عرضاً، وهم توي ستوري 4 وعلاء الدين وذا سيكرت لايف اوف بتس 2، بالاضافة الى ذلك، حرصت الهيئة على اقامة بعض الفعاليات والمسابقات لابنائها في صالات الانتظار في السينما وذلك ليتسنى لهم الاستمتاع بكامل وقتهم قبل او بعد مشاهدة فيلمه المفضل، حيث استمتعوا بالمشاركة في مسابقات مسلية ورسم على الوجوه وقاموا باستلام وجبات مخصصة لهم، وبهذه المناسبة صرحت مدير ادارة الرعاية الاجتماعية والتربوية تماضر العمر بان الهيئة تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات والفعاليات لابنائها القصر والمشمولين برعايتها.

