وطن النهار

استقبل محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد امس في مكتبه بديوان عام المحافظة سفراء جمهوريات غانا، وأذربيجان، والهند، لدى البلاد.

وقد رحب الخالد، بسفراء الدول وتبادل معهم الأحاديث الودية ووجهات النظر في عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثمناً «رؤاهم المستنيرة التي تدفع في اتجاه تطوير التعاون المتبادل مع الكويت».

من جانبه، أكد سفير جمهورية غانا أحمد رفاعي يحيى إيدي حسن، «قوة العلاقات بين جمهورية غانا، والكويت»، آملاً «تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ودفعه الى مجالات ارحب.

ومن جهته، اعرب سفير جمهورية أذربيجان إيلخان قهرمان عن «رغبته في تطوير العلاقات الثنائية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية وتبادل الزيارات بين الجانبين وبما يخدم المصالح المشتركة للكويت واذربيجان وشعبيهما».

ووصف سفير جمهورية الهند جيفا ساغار، «العلاقات الهندية الكويتية بالنموذجية والمتميزة، معتبرا ان هذه العلاقة تعكس الرؤى المتقاربة والتعاون الوثيق بين البلدين الصديقين ازاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

