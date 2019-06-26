وطن النهار

دعت سفارة الكويت لدى المملكة العربية السعودية المواطنين الراغبين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية الى ضرورة التقيد بالإرشادات.

واوضحت السفارة في بيان صحافي انه بمناسبة حلول موسم السفر والإجازة الصيفية وحرصا منها على سلامة مواطنيها خلال سفرهم وإقامتهم انه يجب التأكد من صلاحية جوازات السفر او البطاقة المدنية ودفتر السيارة ورخصة القيادة وضرورة الاحتفاظ بصور عن الهويات الشخصية والاحتفاظ بالأصل بمكان آمن.

وذكرت انه يجب على المواطنين مرتادي البحر عدم تجاوز الحدود البحرية او الدخول الى المياه السعودية الا بعد اخذ التصريح اللازم من قبل الحكومة السعودية.

وشددت على وجوب الالتزام بالنظم والقوانين الخاصة بالجمارك لدى الدخول والخروج عبر المنافذ والمطارات السعودية وعدم حمل مبالغ تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال سعودي (نحو 16 ألف دولار) أو ما يعادلها (وابلاغ السلطات السعودية من خلال استيفاء الإقرار المعد لذلك) في حال حمل مبالغ ماليه تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال موقع الجمارك السعودية ( www.customs.gov.sa ).

واكدت ضرورة عدم تجاوز الكمية المسموح بها بالنسبة للسلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي تنص على عدم جلب أكثر من 200 سيجارة أو ما يعادل 500 غرام. وبينت انه على المواطنين الراغبين في اصطحاب عمالتهم المنزلية معهم الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة الدخول أو العبور وعدم تجاوز المدة القانونية بشأنها.

وأهابت السفارة بالمواطنين التأكد من سلامة المركبة ميكانيكا وسلامة الإطارات والقيادة بحذر لافتة الى عدم الدخول أو الاقتراب من المناطق المحضورة وضرورة الابتعاد عنها والاحتفاظ بأرقام الطوارئ المهمة للرجوع لها عند الحاجة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية وعدم تجاوزها راجية من المواطنين ضرورة التقيد بالإشارات والتعليمات المتبعة في المملكة العربية السعودية مضيفة أن السفارة قد خصصت للمواطنين أرقام التواصل للتعامل مع الحالات الطارئة التي يحتاجونها على هاتف رقم 00966500554256 والقنصلية العامة في مدينة (جدة) على هاتف رقم 00966535571133.

