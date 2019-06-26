وطن النهار

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير المالية د. نايف الحجرف.

جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى الوزير الحجرف من النائب محمد هايف.

وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري وثامر السويط وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا والدكتور عادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وفراج العربيد وماجد المطيري ومحمد المطير.

وأوضح أنه «وفقا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه» مضيفا «وعليه فإن التصويت على طلب طرح الثقة وفض دور الانعقاد سيكونان في جلسة الأربعاء الثالث من يوليو المقبل».

وتنص المادة (101) من الدستور على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا».

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه «لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».

ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير بـ«أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».

ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه «يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة».

كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».

وكان النائبان رياض العدساني ومحمد المطير قد تحدثا مؤيدين للاستجواب فيما تحدث النائبان سعدون العتيبي وصلاح خورشيد معارضين للاستجواب.

وبدأ مجلس الأمة جلسته بمناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير المالية د.. نايف الحجرف بصفته والمقدم من النائب محمد هايف بعد أن طلب الوزير مناقشته في الجلسة ووافق المجلس.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9:30 بعد ان كان قد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وزير المالية نايف الحجرف: استلمت الاستجواب من النائب محمد هايف وبناء على المادة 76 لا يجوز مناقشة موضوع غير وارد الا بعد فتح بند باب ما يستجد من اعمال.

الغانم: عملا باللوائح المنظمة لابد اخذ موافقة المجلس على فتح باب ما يستجد من اعمال وموافقة المجلس على مناقشة الاستجواب، والرسائل الواردة والاسئلة واستعدادات الحكومة سأنقلها الى جلسة الغد لكن الميزانيات سأناقشها بعد الاستجواب.

وتمت الموافقة.

وانتقل المجلس الى مناقشة استجواب وزير المالية المقدم من النائب محمد هايف.

هايف: هذا الاستجواب من نوع اخر ولعلها حادثة تاريخية ان يقدم استجواب من هذا النوع وبهذا العنوان، الاستجواب ليس مقدما لشخص بل هو في الشأن العام ولاجل المصالح العامة للمواطنين، فقد حدثت ملابسات كل اهل الكويت اطلعوا عليها وتحدث عنها العامة وتعاملت معه بالقواعد الشرعية وليس بالقواعد السياسية ولا للمصلحة الانتخابية وللا للشوا الاعلامي، ولا يسعني الا ان استذكر مواقف قبيلة العجمان في دائرتي ووقوفهم ودعمهم المشرف لي في الانتخابات ومن عائلة الحجرف انفسهم لهم مواقف مشرفة اعتز بها والاستجواب غير موجه لهذه القبيلة العريقة بل هو حادث حصل معه التعامل لكن النتائج لم تكن على قدر التوقع.

وانتقلت المداولة الى الوزير الحجرف.

وزير المالية نايف الحجرف: اليوم اقف امامكم بعد اقل من ايام من الاستجواب السابق واليوم الاستجواب الثاني الصدق مبدئي ولا نعرف الا هو، هذه المنصة منصة الحق واليوم أقف عليها لاواجه مواجهة اخلاقية، اليوم سأكون بارا بقسمي ولن اكون متلونا ولن اتلون مهما كان الامر ولن انزلق وراء تصريح النائب والان سأفند محاور الاستجواب اللي لو سكرنا صفحاته فلن يأت في صفحة واحدة ، العضو يبيني اغير القانون الخاص بالتأمينات قبل مغيب الشمس، في يوم 11/6 كان نقاشا معه في نفس المنصة وليس امامنا الا احترام احكام المحاكم التي تصدر باسم صاحب السمو الامير واي شخص يعتقد غير ذلك فهو غير محق بل علينا نحترمها وننفذها.

اما الموضوع الثاني فهو النواب الحويلة والجبري والمرداس وماجد المطيري فكان الحديث منحصرا على تطبيق الفتوى التي وردت في استجواب بدر الملا والعدساني والفتوى التي صدرت في 2010 ولم اتحدث مع مقدم الاستجواب في ذلك اليوم اطلاقا وكان الحوار مع الاخوة الذين ذكرنا اسماءهم.

ويوم الاربعاء 12/6 الساعة 3 عصرا كنا في اجتماع في مكتب نايف المرداس بوجود مقدم الاستجواب وكان الطلب ان يصدر القرار الان بالتعديل وعندما طلب تطبيق الفتوى كان مجلس الامة اتخذ قرارا باعادة تقرير الاستبدال الى اللجنة ووافق عليه وعندما طرح موضوع الفتوى قلت له اللجنة هي المكان الصحيح لمناقشة كل الاقتراحات، هذا قانون معقد وبه فنيات كثيرة واللجنة هي الاقدر على دراستها ما يجوز تصدير قوانين ونحن لا نعرف الرأي الفني فيها، وتم الاتصال بالاخوة في التأمينات وقلنا لهم ادرسوا هذا الموضوع، الموضوع يتعلق بمادة قانونية لا يمكن لاي وزير او مدير عام ان يصدرا قرارا يتجاوز به القانون، وبقينا في اتصالات مباشرة، وتلقينا تهديدا قبل مغيب الشمس بالاستجواب نحن لا نخاف الاستجواب لاننا مؤتمنون، لماذا نتهم اليوم بعدم التعاون وكان هناك من يريد ان يختزل الموضوع كله لشخصه، نحن نتعامل مع القوانين من واقع المسؤولية، واؤكد انه لم توجه الدعوة للتأمينات او الوزير يوم الاحد ولم يكن يوجد على جدول اعمال اللجنة المالية اي شيء بخصوص هذا الموضوع ويخرج النائب ويقول الوزير تهرب كيف احضر الاجتماع وانا خارج الكويت؟

وعقد الاجتماع 19/6 ورجعت للكويت حتى احضر الاجتماع وصادف يومها ان اذهب مع صاحب السمو في زيارة الى العراق والاخوان في التأمينات حضروا الاجتماع وطلبت منهم بيانات على الاقتراح قدم من النائب مقدم الاستجواب واخرين، الاقتراح يذهب الى اللجنة من خلال عمل مؤسسي ويأخذ حقه من الدراسة والاخ المستجوب من 2008 موجود ويعرف الاجراءات اللائحية، ووجهت رسالة اعتذار لعدم الحضور وطلبت عقد اجتماع يوم 23/6 وكان يفترض ان اكون في اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب في جامعة القاهرة واعتذرت واوفدت وكيل الوزارة احتراما للاجتماع، وفوجئت ان اللجنة ستعقد اجتماعها يوم الاحد الساعة 12 ظهرا وفي هذه الساعة كان لدينا اجتماع مجلس الوزراء بسبب الجلسة الخاصة فاروح اجتماع اللجنة ام اجتماع مجلس الوزراء؟

النائب كان تحت ضغط الشارع وتحت «ترند» وتم اجتماع مع رئيس المجلس ورئيس اللجنة المالية وسئلت هاتفيا هل لديك مانع من الاجتماع امس في اللجنة؟ فقلت ابدأ وجئت وحضرت الاجتماع على هامش جلسة الامس «الاثنين» ليس لدينا مشكلة من حضور اللجان وابداء الرأي وتزويدها بالبيانات، لكن الغريب ان يختم النائب حديثه بان هذا الاستجواب ابراء للذمة، كلنا في موقوع المسؤولية فما معنى ابراء الذمة؟

موضوع الـ 200 مليون او الـ 250 مليونا وتسويقه باننا اسقطنا هذه المبالغ فأنا لم اذكر اطلاقا اسقاط دينار واحد لانني لا املك ذلك ومن العيب ان يعد الانسان بما لا يستطيع الوفاء به، اموال المتقاعدين لا استطيع التنازل عنها.

لا املك اسقاط فوائد قروض المتقاعدين.

وفريق التأمينات قالوا ان كلفة الفوائد في حدود 200 او 250 مليون لـ 47 الف متقاعد واكثر، ولا يمكن اتخاذ قرارات تمس التأمينات او المتقاعدين ما لم يكن مدعوما ومسندا الى دراسة فنية فهذا ملف غير قابل للمساومة لاننا نتساءل امام رب العالمين وسنسأل عن كل شاردة او واردة، ولن يؤثر علينا ضغط الشارع وتريند تويتر او غيره، علينا رفع الظلم عن المتقاعدين.

وقال الوزير الحجرف: الكل يعرف المبدأ الفقهي بأن الفتوى الجديدة لا تجب ما قبلها، انما باب الاجتهاد مفتوح، وهناك فتاوى متعددة اكدت شرعية نظام الاستبدال، فهو قائم على التكافل والتعاون والتبرع والصلة وليس على المعاوضة، وهو جائز شرعا ولا غبار عليه وليس قرضا ولا فائدة، وصدرت فتاوى بسلامة هذه الاجراءات ولا يستهدف منها الربح ولا يعد وعاء استثماريا وهو قائم على التكافل والتعاون وليس على المبادلة الماليه البحتة، ولم يرد في قانون التامينات اي فوائد او قروض.

وبين: من كتب الاستجواب للنائب اضره ولم ينفعه، مضيفا: نحن لا نملك التغيير، اذا تبون تسقطون النظام قدموا قانونا جديدا، وفي يوم من الأيام سنكون متقاعدين وهذه ملفات غير قابلة للمساومة، سنساءل امام الله ونستشعر هذه المسؤولية ولا يؤثر علينا ضغط الشارع وترند تويتر، موضوع الاستبدال هو موضوع منظم في قانون التامينات من عام 1976، ومع ذلك نظام الاستبدال لم يكن بمعزل عن القضاء، وهناك 59 قضية رفعت علي موضوع الاستبدال منها 35 حكم صدر فيها حكم نهائي لصالح المؤسسة منها 8 احكام تمييز ايدت كل إجراءات التامينات ولم يصدر اي حكم ضد التأمينات والباقي بدرجات الاستئناف وغيرها.

واشار: حكم الاستئناف يقول انه لا يوجد سند قانوني واحد لاقتضاء الفوائد ورأت قانون التامينات بأنه يوفر مساعدة وانه ذو طبيعة مدنية خاصة «والله يا ابو عبدالله ان من كتب لك هذا الاستجواب لا يريد لك الخير»، وحكم الاستئناف هو رد على المحور الثاني للاستجواب واذا تبي تعدل النظام اذهب للقانون روح لمجلس الامة وهذا شي يريد إجراءات برلمانية.

وبين: ايضا محكمة الاستئناف اصدرت حكما، ان المؤسسة المطعون ضدها قد قامت بالاحتساب طبقا لمواد القانون، ثم ان الـ35 حكما التي صدرت لصالح المؤسسة هي متعلق بسلامة نظام الاستبدال، وبالنسبة لوعدي فأنا وعدت ان تدرس الفتوى وانا لا املك ان اقول تم واعتمد هذا وذاك، بل الامر يحتاج الرجوع الى للجهات الفنية بالمؤسسة والمناقشة مع اللجنة المالية وانا لا املك تغيير القانون قبل مغيب الشمس كما يريد النائب.

واوضح: المؤسسة انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية اخذت على عاتقها مسؤولية منح نظام الاستبدال رغم امتلاكها السلطة الجوازية باقرار من تمنح ومن لا تمنح، والقانون وجداوله لا تذكر نسب انما المنصوص عليه هي قيم مالية محددة بالافلاس لا املك سلطة فيها، والمشرع فرضها حماية منه للمؤمن عليهم لوقايته من امتناع البنوك عن اقراضهم، ونظام الاستبدال يسقط عند الوفاة لانها نظام تكافلي، وهذا ليس قرضا كما يصر البعض على وصفه بذلك، فالقروض ينظمها البنك المركزي وتخضع لاعتبارات سعر الخصم والفائدة وتستمر استحقاقاتها مع وفاة المقترض.

وقال: مقترح مقدم الاستجواب ينص على ان غير المتقاعد له قرض 10 اضعاف الراتب بقسط 10% على 5 سنوات اي يستلم 10 آلاف ويسدد للمؤسسة 6 الاف، في حين المتقاعد يحصل على 20 ضعف الراتب اي 20 الف دينار بقسط ربع الراتب على 10 سنوات او 15 سنة ويسدد للمؤسسة 30 او 45 الفا، وهذا على اعتبار راتب شامل بقيمة 100 الف دينار، وهذا دليل ان العجلة كادت ان ترهق كاهل المتقاعد لو تمت مجاراتها، ولا عدل ولا مساواة في المقترح المقدم من هايف، وهو استبدال لمرة واحدة وحرمان للاستبدال مرة اخرى المتوفر حاليا، فهل هذا يفيد المتقاعدين ام ان نظام الاستبدال افضل؟، نعم نظام الاستبدال بحاجة للمراجعة والتقييم والتعديل ونحن مستعدون لمناقشة الامر بتروي وعلميا في اللجنة المالية.

وافاد: لا يمكن للمؤسسة ان تتخلى عن دورها في توفير الحياة الكريمة، ولا يمكن ان نلتزم بشيء لا يمكننا الوفاء به، والتزامنا واضح بأن يذهب الملف للجنة وتبحث الخيارات دون استعجال، اما مقترح مقدم الاستجواب كارثي في وقت يدعي حرصه على اموال المتقاعدين وانا لا اشك في حرص الاخ هايف، والتعهد مني هو بمناقشة كل الخيارات باللجنة والتأكد من سلامة صناديق المؤسسة وحفظ اموال المتقاعدين والالية هي من خلال تعديل القانون عبر مجلس الامة.

وبين: المحور الاول من الاستجواب نسف الاداة الراقية للاستجواب، بتجريح وكيل الاتهامات للوزير، ويعتقدون ان تهديد الاستجواب يهزنا انما لا، وليعرف الشعب الكويتي ذلك، ومبادئنا ومنطلقاتنا راسخة وهذه منصة الصدق والمصداقية وملتزمون بالصدح في الحق من خلالها الى اخر يوم سواء كنا وزراء او خلافه فأنا نايف المواطن الكويتي، وقد حاول الاخ ان يعزف على وتر القبلية والعائلية انما انا نايف انتمائي للكويت قبل شيء انا نايف الكويتي البدوي الحضري السني الشيعي وانا اربأ فيك اللعب على هذا الوتر البغيض الذي يمزق الوحدة الوطنية ويفكك المجتمع، ولا يجوز الحديث بهذا النفس، وانا اتشرف بعائلتي ومؤتمرك الصحافي بالامس اساء لي شخصيا ولعائلتي وانا بوسعي الرد ولكن «من عفا واصلح فأجره على الله» واطلب من الله ان ينصفني منك مما سمعت من كلمات لم نعتد عليها بمجتمعنا واخشى ان يسمعها احد ابناء الكويت، مشددا على الحياة مبدأ ومن خسر مبدأه خسر نفسه ومن خسر نفسه خسر كل شيء، مستشهدا ببيت شعر «قف دون رأيك في الحياة مجاهدا ان الحياة عقيدة وجهاد» مرددا آخر «ما قيمة الناس الا مبادئهم لا المال يبقى ولا الالقاب والرتب» وشكرا السيد الرئيس انا انهيت كلمتي.

عيسى الكندري: ترفع الجلسة لصلاة الظهر.

الغانم: نحتاج نصاباً لاستئناف الجلسة.

تدليس ومراوغة

هايف: للاسف يستمر مسلسل التدليس والمراوغة، وكنت لا اريد للوزير هذا الموقف الصعب، ولكن ابى الا ان يتحمل هذه القضية، ويقول الوزير ان اسلوبي جارح، واقول نعم اسلوب تجريح من الدرجة الاولى، ولم لا يكون تجريح فالحنث بالقسم هو تجريح من الشخص الى نفسه فهل يريد ان اصفه بالصادق الصدوق وهو من حنث بالقسم، والان ادعو النواب ان يكونوا من الصادقين، واخطر ما يواجهه الوزراء الحنث بالقسم او الذمة المالية، واذا كان الوزير صادقا وتحققوا من ذلك فليقفوا معه، وان كان الصادق المستجوب عليهم ايضا تحمل مسؤولياتهم، وهذه المسألة فيها شهود من زملائكم وبوسعكم الجلوس معهم فردا فردا.

وقال: انا لست اعلم بالقوانين من الوزير، فلماذا يعد بشيء لا تسعه سلطاته، انما كان يفكر حينها في فك طوق الاستجواب، ولم يفكر في المصداقية والمسؤولية والوفاء بالقسم، وعودة الى التجريح فقد قيل بالعامية حبل الكذب قصير، عشنا في مسلسل بالاستجواب الماضي وبان على وجوه النواب المتواصلين بيني وبينه التعب من محاولة انقاذ الوزير، واراد ان يخرج من ذاك المأزق ووقع في مأزق اكبر، لافتا الى ان كذبة ازاحت رئيس دولة، والبداية كانت وعد من الوزير باصدار قرار وفي اخر وقت قال لا يمكنني اصدار قرار وان الامر يتطلب تعديل القانون.

وافاد: نعم استجوابي ابراء لذمة والا اتنصل من اي وعد اعده وابراء الذمة في قول الحقيقة، ودون الاستجواب ساعتبر بذمة مشكوك بها لانني سكت عن التدليس والكذب، والكلمة تستحق الاستجواب وقد استجوب احد الوزراء لانه قال عن شخص ما هو استاذي واتعلم منه، وهذا الاستجواب درس للوزراء.

واوضح: الوزير قرأ نصف المادة من مقترحي الخاص بالغاء نظام الاستبدال، وتغافل عما هو منصوص عليه بالغاء جدول الفوائد، وصورني وكأنني ممن يودون استحقاق فوائد من المؤمن عليهم بمقترحي، وهذا تدليس على النواب، والتأمينات لم تقم على الربح وامتصاص المتقاعدين انما هم مستمرون بالمكابرة، بينما الغاء الفوائد والنظام هو خدمة للدين والمتقاعدين وكانت امام المسؤولين في التأمينات فرصة ومسؤولية امام الله.

الوزير الحجرف: استمر الاخ المستجوب في تكرار الكذب والتدليس، وان كنت للمرة المليون اربأ بالمستجوب استخدام هذه الالفاظ وهذا شأنه وستتضح الحقيقة والصدق عبر ما ذكرناه، واننا نقف امام الشعب وممثليه ليعرف الجميع دورنا ومسؤولياتنا، والفتوى التي تطرق لها المستجوب في 2010، كانت محور الحديث، والتعهد كان منحصرا على هذه الفتوى واحكام نهائية صدرت لعاملين في التأمينات الاجتماعية، والفتوى التي ذكرها هي واحد من ثلاث فتاوى، وشخصيا لم يجر حديث بيني وبين هايف، والحديث الذي تم الاربعاء في مكتب مراقب المجلس هو للجلوس من اجل بحث تعديل هذا الامر والتعديل يبحث في اللجنة، وكان الحديث هو بادخال النظام الاسلامي وهذا امر فني ويدرس في اللجان، ونحن قلنا اننا نحترم الاحكام وندرسها، واذا كان الوزير يتعهد بالتعديل بقرار اذا لماذا انت قدمت اقتراحا بقانون وكان فريقك على اتصال مع التأمينات، ثم يتهم الوزير بعدم الوفاء بالتعهد، وتقديم الاقتراح هو تأكيد على الا يمكن تقديم تعهد بتغيير النظام دون تعديل القانون والذهاب للجنة، والتعديلات في هذا الصدد مقدمة منذ سنة ونصف للجنة المالية فلماذا لم تكن حريصا لطلب استعجاله حينها، بل ان سحب اللجنة لتقريرها هو اثبات انني لم اتعهد باصدار قرار انما الامر يتطلب تعديلات تشريعية.

وافاد: نحن لم ندلس باقتراحك انما نوضح للنواب اقتراحك وان النظام يعدل من خلال تشريعات من مجلس الامة، وانا وانت لم يكن بيننا حوار مباشر انما من خلال 3 نواب، وشهد على الامر 7 نواب اخرين. وقال: تعهدنا كان بتأكيد مناقشة التعديلات المتصلة بنظام الاستبدال داخل اللجنة المالية، ولنعد لفتوى سنة 1983 وفتوى سنة 1993 فهذه اكدت جواز نظام الاستبدال شرعا.

الحجرف: هذا الكرسي انا اضيف له بمبادئي ولا يضيف لي ولست عباد لهذا الكرسي، ومن يكسب مبدأه يكسب نفسه ولن يخسر شيئاً، وسنبقى كما عهدنا الشعب صادقين مخلصين مؤتمنين لا نتبدل ولا يؤثر فينا استجواب او ضغط وبشهادة رب العالمين، وما يقر بقانون لا يلغى او يعدل الا بقانون وهذه ابراء ذمة مصادقة للشعب الكويتي، والتأمينات الاجتماعية لن تكون ورقة مساومة سياسية.

وقال: حكم الاستئناف في 2018 يعطي اجابة شافية عن نظام الاستبدال لكل من يحمل تساؤلات.

رياض العدساني: انا مؤيد للاستجواب، ونؤكد على التجاوزات وهي لا تنسف بالعهود بل العهود لا تعني لي شيئاً، وكلامي لمحمد هايف والوزير الحجرف .. إن اغلب الاستجواب كان عن اثبات ونفي العهد المقطوع بينهما، انما اغلب التجاوزات متواجدة وهذا تأكيد على استحقاق استجوابنا.

واشار: عدم التقيد بالميزانية والهدر موجودين، وكثرة النقل بين البنود، وتضخم حساب العهد، ووجود ممثلين عن غرفة التجارة في لجنة استثمارات التأمينات، والارباح المحتجزة، والديون المستحقة، كلها امور موجودة وتستحق المحاسبة.

وتساءل: لماذا الوزير ادخل تصنيفي انا وبدر الملا كممثلين عن الدائرة الثانية في حين لم يذكر تصنيف لمحمد هايف بأنه تبع دائرة محددة، وانا اؤكد ان النائب يمثل الامة بأسرها، فلماذا ادخال التسييس بالاستجواب؟ اريد جواباً من الوزير.

سعدون حماد «معارضاً»: ما حدث لأول مرة يحدث في الاستجوابات اذ ان محمد هايف قبل لا يصعد المنصة وداخل القاعة يطلب التوقيع قبل الصعود الى المنصة حتى ان احد النواب نبه محمد هايف قال لا تفضحنا خلها بعدين، والاخ محمد هايف توهق لما الاخ الوزير طلب صعود المنصة والرئيس يدور هايف ومو لاقينه توقعنا انه تهرب مثل ما تهرب من طلب الثقة، هذا الاستجواب شخصي وجاء تحت الضغط هايف مرتبك وعاش خلال اسبوعين بقلق. هايف يقول انا ضد القبلية وهو وصل للمجلس عن طريق الفرعية، تضحك على منو يا هايف انك تستجوب العفاسي وراح يروح لرئيس الوزراء لانك مستحيل تستجوب العفاسي لانك ما راح تنجح، هايف يرد على العجمان اللي صوتوا ورد الطيب باستجواب الحجرف. سؤالي كم وزير مالية مر على التأمينات اشمعنا اليوم لما جاء الحجرف، يعني هايف طول هالمدة نايم وتوه درى ان هناك ربا، ليش ما استجوب الوزراء السابقين لانه ماكو جديد اذا في شيء شخصي بينك وبين الحجرف، كم وزير مر عليك يا هايف ليش ما استجوبتهم ليش الحجرف يعني الربا بس وقت الحجرف حرام. حبيت اجدد الثقة بالحجرف وأغلبية النواب مع تجديد الثقة، هذه المجموعة موقعين طرح الثقة قبل الاستجواب.

محمد المطير: انا مؤيد الاستجواب، وعنوان اليوم هو نقض العهود، ويا ليت رئيس الوزراء هنا بدل وزيرالمالية لان هذه الحكومة عودتنا بنقض العهود رغم ان الحكومات بكل العالم خصم شريف لانها المهيمنة على مفاصل ومقدرات الدولة وتقول رأيها بكل صراحة، ولا تحتاج للحيلة، الان اين الوزير غادر القاعة دون استئذان من رئيس الجلسة، هل يرضيكم هذا الاستهزاء بالمجلس، ما موقفك الاخ الرئيس من فعل الوزير.

رئيس الجلسة (عيسى الكندري): كمل حديثك.. كاهو الوزير موجود..

المطير: هل استأذنك بخروجه من القاعة، هل يرضيكم هذا الفعل هذا مو نقاش عادي بل استجواب يتطلب وجود الوزير بالمنصة للمحاسبة مغادرته تتطلب الاستئذان وايقاف الوقت، يجب ان يرى الشعب تعامل هذه الحكومة، وبعد ان رأوا الهوان هنا بالغاء قانون الجامعات الحكومية امس والغاء منع الاختلاط قالوا لنأت للاستجواب غدا ما الذي يهمنا، وتناقضات الحكومة استجواب يستحقه رئيس الحكومة فأين كابونات البنزين واين تعويضات الامطار من تطاير الحصى واين حل ظلم قبول وظائف بالفتوى والتشريع بعد تعهد الوزير انس الصالح، وافاد: لي معرفة ونسب مع الوزير خالد الروضان وانس الصالح، ونايف الحجرف ابناء عمه من رواد ديوانيتي ومدير التأمينات الذي بجانبه لنا علاقة نسب معه انما انا مع طرح الثقة بالكل لان الموقف لا دخل له بالعلاقة والنسب.

صلاح خورشيد: انا معارض للاستجواب.

عيسى الكندري: رئيس الجلسة.. اريد اخذ تمديد للجلسة الى حين الانتهاء من الاستجواب.

محمد الدلال: ما يصير الوقت تجاوز الثانية ظهرا،، لدينا موضوعات الاستعدادات الامنية من الوضع الاقليمي، ولدينا ميزانيات، نريد وقتا محددا.

عيسى الكندري: خلاص صار اللي صار،، الان نمدد لحين انتهاء جدول الاعمال.

تبرير موقف

المجلس يوافق على التمديد

صلاح خورشيد: واضح ان هذا الاستجواب هو تبرير لموقف قام به مقدم الاستجواب، وقد قلت له اخطأت لانك سحبت اسمك من طلب طرح الثقة، ولو مورست علي اقصى درجات الضغط استقيل من المجلس ولا اسحب اسمي، وانا اجزم ان العهود والاحكام القضائية لم تنفذ بحق نواب وصوت المجلس بعدم احقية تنفيذها ومؤسف ان من يدافع عن الاحكام اليوم هو من نقض تنفيذه بتصويت برلماني، ومؤسف ان الحجرف نفذ حكم تعيين الاخ محمد عبيد المطيري اذن هناك مصلحة وهو مستحق بحكم قضائي ووضعه مستشار في مكتبه، ويا وزير المالية لو انك اعطيك عهدا بمخالفة قانون لاني ساكون اول من يضعك على المنصة، وهذا قانون وليس بالكيف تغييره وعلى الجميع احترامه، وقانون الاستبدال واجب ومجال مناقشته متاح، وانا منذ سنة انهيت تقريره واين انتم عنه منذ ذلك الوقت، واين كنتم في المجالس السابقة عن الاستبدال والربا لماذا لم تتطرقوا له، وبالتالي الاحكام القضائية التي نقضها شعيب المويزري عليه اليوم تحمل تطبيق الاحكام القضائية.

وقال: قلت للاخ هايف لا استطيع ان ادعو للاجتماع دون وجود اقتراح بقانون، ونعم كان هناك تعهد لبحث الخيارات، وانا منحت الاولية لمقترح محمد هايف، والوزير هذا لا يظلم فقد كان في رحلة سفر باول اجتماع للجنة، ومن ثم تعارض اجتماعنا الاخر مع اجتماع مجلس الوزراء، وانا من قلت لنضع البدائل لا التأمينات الاجتماعية، وانا وضعت بديل وقلت للاخوة بالتأمينات ان الاستبدال حجر عثرة لكل وزير مالية وانا لا اقبل المساس بالتأمينات ولا اي مواطن مع ايماني بوضع المعالجة وانا قلت ازيحوا الاستبدال لانه سلطة جوازية وطلبت ان تكون بدائلها بسلطة الزامية، وقال مدير التأمينات ان بعد التحرير تم الغاء كل الالتزامات على المواطنين، وقال في 2005 أسقطت فوائد الاستبدال وكانت 450 مليونا وعادوا الناس لاخذ الاستبدال وهم محتاجون فلم نستفد شيئا، وحين قلت الغوا الاستبدال قالوا كلفته 240 مليون، وانا اعلنت استعدادي لتقديم اقتراح بقانون لالغائها ونلغى الاستبدال، وانا قلت عوضوا الاستبدال بالامثال بـ 14 ضعف الراتب لتصل حوالي 17 ألف دينار للفرد وباستقطاع 10% من الراتب وهذا اقتراحي لا اقتراح وزير المالية، والاخت صفاء لها مقترح بنظام الشرائح يمكن بحثه، وانا قلت ان بوسعي اعداد التقرير في العطلة البرلمانية وان يكون جاهزا للتصويت بداية دور الانعقاد المقبل، وقلت لهايف لا يمكن تجهيز التقرير خلال يومين، وانا قلت لو يقسم الحجرف على الغاء نصوص قانونية فأنا من استجوبه هنا فهذا لا يجوز بدولة مدنية دستورية، والشرهة على الصف الاول من هذه الحكومة الذي يخشاكم ويخشى استجواباتكم غير المستحقة ويعطيكم كل ما تريدون، وانا اقسم اني مستعد ان اجهز تقرير بهذا القانون ويكون دستوري 100%.

الوزير الحجرف: غيابي دقيقتين لدورة المياه وقد ازعج بعض النواب واعتذر، واؤكد احترامنا للمجلس ولممثليه، ولا يحمل الموضوع اكثر مما يحتمل، وانا احترمكم جميعا والاحترام اساسه التعامل، اما تعهدنا هو بالاستعداد لبحث الخيارات والمقترحات باللجنة ولذا عقدت 4 اجتماعات، ولو انني متعهد بالغاء نص قانوني عبر قرارات لما كان للنائب ان يقدم اقتراحا بقانون.

وقال: لا احد يزايد علينا بالفوائد والربا، هناك الية للتعديل عبر اجراءات دستورية، وتعهدنا هو بحث كل البدائل في اللجنة، وانا لم اقل «تم» ومن يريد عذرا ليبرر ضغط الشارع فلا يرمي المسؤولية علينا، ونعم صدرت احكام لموظفين تجاه المؤسسة قلت «تم» انفذها بقرارات احتراما لاحكام القضاء، وانا ليس بوسعي تغيير فلس واحد وارد بقانون التأمينات فيما يخص نظام الاستبدال وليس بوسعي الغاء الفوائد فهذا يتطلب قانونا، ثم قدم الاقتراح من الاخ وبحث في اللجنة، ونحن سنقدم عليه تعديلات وصولا الى انجاز التقرير، وهدف تعديل نظام الاستبدال متاح في اللجنة استنادا على المعلومات الفنية وبيانات المؤسسة لكي يكون الهدف كاملا وواضحا، وسنبقى مخلصين لله والوطن والامير ولا يمكن ان نخذل الامة ولا نتجاوز القوانين ولا الدستور.

الغانم: تلقيت طلب طرح ثقة بوزير المالية، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قرارا قبل التأكد من وجود مقدميه وهم رياض العدساني، عبدالكريم الكندري، ثامر السويط، خالد العتيبي، بدر الملا، عادل الدمخي، عبدالوهاب البابطين، فراج العربيد، ماجد المطيري، محمد المطير. جلسة مناقشة طرح الثقة ستكون الاربعاء المقبل مع جلسة فض دور الانعقاد.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب النيابة العامة رفع حصانة النائب صالح عاشور. ورفض المجلس رفع الحصانة بالتصويت موافقون: 18 من اصل حضور 43.

الميزانيات والحسابات الختامية

وانتقل المجلس الى مناقشة مجموعة من ميزانيات وحسابات ختامية لعدد من الجهات الحكومية.

