وطن النهار



نظمت منطقة الجهراء الصحية ممثلة في قسم الأمراض الجلدية في مستشفى الجهراء فعاليات يوم البهاق العالمي تحت رعاية مدير المستشفى الدكتور علي المطيري.

وقال رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى الجهراء الدكتور محمد العتيبي ان عدد المصابين بمرض البهاق في الكويت بلغ 20 الف حالة أو أكثر. مشيرا إلى أن معدل الأصابة في العالم بالمرض الذي لا يصنف ضمن الأمراض المعدية بلغ 2% كما أن فرص الإصابة قد تزداد لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في عمل الغدة الدرقية وتلعب المناعة الذاتية دورا كبيرا في حدوث المرض ومن الافتراضات الأخرى لتفسير حدوث البهاق هو تدمير الخلايا الصبغية لنفسها.

وأضاف أنه وفقا للاحصائيات المتوفرة أن البهاق يصيب الذكور والاناث الصغار والكبار وبناء على دراسة أجريت في الكويت وجد أن نسبة الاصابة 16% في الصغار، مؤكدا أن مرض البهاق يأتي على شكل ابيضاض في الجلد نتيجة عدم تواجد مادة الميلانين (السحامين) وهي الصبغة الملونة للجلد نتيجة قلة عدد أو عدم تواجد الخلايا السحامية.

وقال ان اكثر مناطق الإصابة بالمرض هي الأطراف والمفاصل والمناطق المكشوفة كالوجه والشفتين واليدين والقدمين والمنطقة التناسلية أيضا.

وأشار العتيبي إلى أن علاج مرض البهاق يستلزم من المريض وكذلك الطبيب الكثير من الصبر وطول البال، مشيراً إلى أن الأساليب الطبية العلاجية التقليدية تتم عن طريق استخدام الأدوية التي تساعد علي تحفيز وتنشيط الخلايا الصبغية في الجلد، بالإضافة إلى العلاج بالأشعة فوق البنفسجية (أ) كما أن هناك أساليب جراحية وهي عبارة عن عمليات نقل وزراعة خلايا جلدية سليمة من مناطق غير مصابة إلى المناطق المصابة.

