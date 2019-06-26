وطن النهار

استضاف المعهد العالي للطاقة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الباحث في علوم الطاقة الشمسية المهندس فلاح العازمي، وذلك خلال زيارة قام بها للمعهد بهدف بحث سبل تجهيز مختبر للطاقة الشمسية المتجددة، بحضور المهندسين أسامة الدعيج مدير المعهد، وخالد بوهندي رئيس مكتب ضمان الجودة، وأحمد الخزيم رئيس قسم القوى الميكانيكية، ومصعب العوضي عضو هيئة تدريب قسم القوى الميكانيكية ومتخصص في التبريد والتكييف.

وأعرب المهندس فلاح العازمي في تصريح صحافي عن سعادته الغامرة بفتح آفاق التعاون مع القائمين على المعهد العالي للطاقة، مثمنا دورهم وجهودهم من أجل إيجاد بدائل متعددة للطاقة المتجددة، لافتا إن تلك الزيارة كانت مثمرة من ناحية تجهيز مختبر لمنتوجات الطاقة الشمسية ومنها وحدة الطاقة المتنقلة التي قام بإنتاجها وتصميمها حتى تكون في متناول الطلبة والباحثين كنموذج تعليمي وتربوي.

وأشار إلى أنه سيواصل تحقيق المزيد من طموحاته في علوم ومجالات الطاقة الشمسية، والتي وصفها بأنها البديل المثالي في توفير الطاقة الكهربائية، مضيفا إن أغلب شعوب العالم باتت تعتمد كثيرا على تلك الطاقة المتجددة.

وكان العازمي قد أعلن أخيراً عن التوصل في تركيب وتشغيل أول مكيف إلى الكويت والعالم يعمل وفق الطاقة الشمسية من الخلايا الضوئية الشمسية في فترة النهار بدون وسيط البطارية، وجاء اكتشاف العازمي في ظل أوضاع الطقس الملتهبة التي وصلت إلى سقف الخمسين درجة مئوية بدولة الكويت.

