وطن النهار

نظمت جمعية الهلال الأحمر، أمس الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان (الروابط العائلية في حالات الطوارئ والكوارث) بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والادارة العامة للدفاع المدني.

وقال مدير ادارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج لـ «كونا» إن الورشة تهدف إلى معرفة خدمات الروابط العائلية ومعايير وكيفية البحث عن المفقودين في حالات الكوارث.

وأضاف أن الجمعية تسعى عبر هذه الورشة التي تعد الأولى من نوعها بمشاركة الدفاع المدني ومتطوعين من ادارة الشباب والمتطوعين ومختصين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحسين القدرات والأداء وكذلك لتعزيز التعاون مع الجمعيات الوطنية في تقديم خدمات إعادة الروابط العائلية.

وأكد المعراج أن الورشة بحثت التحديات التي تواجه جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر على مستوى العالم في مجال الروابط العائلية وطرح الحلول المقترحة من أجل لم الشمل ومساعدة المفقودين في الوصول إلى عوائلهم بأسرع وأفضل الطرق الممكنة، موضحاً أنه تم استعراض ما قامت به الجمعية من انجازات خلال العام الماضي وما تم انجازه إضافة إلى جهودها في توصيل الرسالة الإنسانية عامة وللروابط العائلية خاصة.

