وطن النهار

كشف نائب مدير جامعة الكويت لمركز العلوم الطبية د.عادل الحنيان أن كلية الصحة العامة أصدرت تقريرها السنوي للعام الدراسي 2018/2019، مبيناً أن التقرير تضمن إنجازات في مسيرة الكلية خلال هذا العام.

وقال الحنيان في تصريح صحافي، ان كلية الصحة العامة بالرغم من كونها كلية حديثة العهد في المركز إلا أنها استطاعت أن تحقق عدة أهداف وإنجازات تجعلها في مصاف الكليات الصحية المميزة، أبرزها افتتاح برنامجي الماجستير في الصحة العامة خلال العام الدراسي الحالي الأول في الصحة المهنية والبيئية والآخر في سياسة الصحة وإداراتها، مشيراً إلى الإسهامات البحثية لأعضاء هيئة التدريس، مبيناً أنه وفقاً للتقرير السنوي فقد شهد العام الدراسي 2018\2019 نشر 47 ورقة علمية في مجلات دولية محكمة، بينما شارك أساتذة الكلية بنحو 40 مؤتمراً وحلقات بحثية محلياً وإقليمياً ودولياً.

ونوه الحنيان إلى أن الكلية الفتية استطاعت أن تعزز طاقمها التدريسي، بضم 10 أعضاء هيئة التدريس جدد بالإضافة إلى عميدها الأستاذ الدكتور هاري فاينيو، فضلاً عن إجراء سلسلة من المقابلات مع مرشحين مؤهلين، أربعة منهم قيد الدراسة للموافقة.

وقال إن مساعي الكلية في تعزيز خبرات كادرها الأكاديمي مستمر كي تتمكن من تقديم الدعم والخدمات والتعاون للبلاد، مبيناً أن كليات الصحة العامة في أنحاء العالم تمثل محور التعاون فيما بين المؤسسات التي تُعنى بالصحة العامة والمجتمع.

وبين الحنيان أن من مسؤوليات الكلية والتي تسعى لارسائها، هي تأسيس وعي كامل بالمجتمع تجاه الوقاية والحماية الصحية، حيث يعد السكان ذوو الصحة الجيدة عاملاً مهماً في النمو المستدام والإنتاجية في أي مجتمع، كاشفاً عن ان الوقاية والمعرفة الصحية بإمكانهما أن يعملان على تجنت نحو 50% من الأمراض والإصابات في الكويت وإطالة متوسط الأعمار المتوقع وهذا هو الهدف الذي تسعى إليه كلية الصحة العامة.

