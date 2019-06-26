وطن النهار

أجمع المشاركون في ندوة «العمل التطوعي رؤية ومنهج»، على أهمية دور المتطوعين في نشر المحبة بين المجتمعات الدولية والسلام بين الامم، مشيرين الى ان الاعمال التطوعية في مختلف حواشها الانساني والمجتمعي والخيري والتعليمي والالكتروني والبيئي والموهبي لها ادوار عديدة ومهام كبيرة في توعية المواطنين والتقليل من السلوكيات الخطأ من خلال بناء الشخصيات المتزنة وزيادة ثقافة المجتمعات في نبذ العنصرية والكراهية والطائفية والقبيلة والمناطقية وتعزيز مفهوم الانسانية وحب ومساعدة الآخرين بما يضمن العيش بسلام ومودة ووئام.

وأكد المتحدثون في الندوة التي أقيمت امس الاول في ديوان المرحوم عيسى العطار الكائن بمنطقة حطين، بحضور مؤسس وأعضاء من المقهى الثقافي ونخبة من المفكرين والكتاب والنشطاء في الدول الشقيقة، أكدوا ان التطوع بجميع اشكاله وانواعه يساهم الى حد كبير بتعزيز التواصل المجتمعي وتقوية الروابط الاجتماعية بين البشر على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، موضحين ان غرس مفهوم العمل التطوعي في نفوس الاطفال له اهمية بالغة بتكوين الاحساس في روح التطوع لديهم منذ الصغر ما يعود بالنفع العام ونشر هذا المفهوم بين الاجيال المتعاقبة، لافتين في نفس الوقت الى رفضهم المطلق ضد كل من يسعى او يطمح للحصول على مصالح شخصية من خلال العمل التطوعي، مبينين انه يندرج تحت الاعمال الخيرية.

المحبة والسلام

في البداية، رحب مؤسس ملتقى المحبة والسلام صباح عيسى العطار، بالحضور خاصة ممن تعنى مشقة السفر وتلبية الدعوة للحضور والمشاركة، لافتا الى ان ملتقى المحبة والسلام له عدة تعريفات احدها المحبة بين الشعوب والسلام بين الامم، مبينا انه ملتقى الملتقيات والدواين حرصا من القائمين على التشجيع في تعزيز التواصل الاجتماعي وبث المحبة والسلام بين المجتمع.

واكد العطار انه «من خلال العمل الدؤوب تم الوصول الى ما يصبون اليه من خلال تقريب وجهات النظر والتعاون في التواصل الاجتماعي على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي، مشيرا الى ان كان لديهم في هذا الاساس زيارات دولية بين تونس والعراق والسعودية والبحرين.

وشدد على ان الهدف من تعزيز الدواوين وتنظيم الملتقيات رفع شأن المجتمع ونشر الثقافة بين أفراده في نبذ الطائفية والقبلية والتمييز العنصري، باعتبار ان جميع الناس سواسية، مؤكدا ان هذا الامر المهم يضمن لنا العيش بسلام ومحبة ووئام.

رأس المال الاجتماعي

بدوره، اكد نائب مدير هيئة الزراعة والثروة السمكية د. علي القطان، ان العمل التطوعي هو رأس المال الاجتماعي حيث يعتبر احد الدعائم الاساسية في المجتمعات، وهناك دول صنعت نفسها من خلال التطوع، مضيفا ان بقاء الدول وتقدمها بالتعليم والعمل التطوعي، لافتا الى انه قبل 30 سنة ذكر احد المفكرين الفرنسيين بأن اميركا ستقود العالم إذ حينها كان لديهم 30 الف جمعية تطوعية ينتسب اليها ما يزيد عن 100 مليون نسمة.

من جانبه، اكد عضو المقهى الثقافي د. ماهر السيف، ضرورة توثيق العلوم والثقافات سواء بالعلم او بالكتب او بالانترنت، حتى يستطيع الجميع الوصول اليها، وذلك من خلال السير على منهج واعداد رؤية مستقبلية ثابتة تضمن استمرار القيم الايجابية وثقافة وعلم القدامى.

من ناحيتها، اوضحت عضو المقهى الثقافي رئيسة تحرير جريدة البلاد منال فيصل الشريف، ان المقهى الثقافي انشأ عام 2007، وانضمت اليه عام 2015، مشيرة الى انه يهدف الى التلاحم والتعاون بين جميع الطوائف ونبذ التعصب والتميز بين مختلف شرائح المجتمع، مؤكدة ان المقهى اقدم على الكثير من الاعمال الوطنية ونشر القيم الايجابية المستمدة من الشريعة الاسلامية التي تخدم المجتمع وتساهم في توعية الفرد.

مقاومة الطائفية

من جهته، قال عضو المقهى الثقافي الناشط في مجال التعايش ومكافحة الطائفية فرحان الشمري: «اني بدوي صحراوي انضممت الى المدنية عام 1981، واستطعت تجاوز الحدود المرسوم للمجتمع، من خلال الارادة حيث لم اكتف بالسمع والقراءة وانما مباشرة العمل ما سهل مقاومة الشد الطائفي والقبلي حتى اصبح لي انشطة اجتماعية ومشاركات في الملتقيات الهادفة الى تعزيز الانسانية ومفهوم اللحمة البشرية».

واما الكاتب عبدالخالق الخطيب، فقد اكد ان التكنولوجيا الحديثة والاعلام الالكتروني لعب دورا مهما في اصلاح الاعوجاج، لاسيما انه ساهم في ايصال الرسائل والمعلومة بسهولة الى اصحابها، موضحا ان هناك الكثير من المواقف والمشاكل تم معالجتها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بيد ان الامر يتم ايصاله الى المعنيين بصورة ايجابية دون الاساءة لهم.

فيما تحدثت الناشطة الاجتماعية مؤسس حركة انسانيون بلا حدود فاطمة الرشيدي، حول الانشطة التي قامت بها واهمية دور العمل التطوعي في نشر الثقافة، موضحة ان هناك سياسات اخرى تأتي على العمل الانساني، حيث انه خلال حركتهم الانسانية الدولية هناك الكثير من يدخل بالاسئلة والاستفسارات عن الثقافة الاسلامية.

تقويم السلوك

من جانبه، اكد مؤسس المقهى الثقافي علي البحراني، حرصهم على رفع مستوى الوعي الانساني لدى الجمهور من خلال النزول إلى الميدان والقيام بأعمال تطوعية تساهم في تعديل السلوك الخطأ وتعزيز القويم في الفرد ولاسيما بنشر ثقافة التعامل الحسن مع الغير وكيفية التعامل مع الحيوان وثقافة حماية النباتات، فضلا عن نشر ثقافة رفع الأذي عن الاخرين والمحافظة على البيئة والحرص على نظافة المدن والطرق والشواطئ.

من جهتها، تطرقت الناشطة الاجتماعية نجود عبدالسلام، الى تجربتها في العمل التطوعي ومدى تأثيره الايجابي على افراد المجتمع ولاسيما منها ايصال رسالة صادقة الى مرضى السرطان الى جانب المحاضرات التي تقدم في المدارس دون مقابل، مبينة ان تجربتها التي خاضتها مع فريق جمعية الهلال الاحمر حملت رسالة انسانية مميزة، لافتة الى ان اهل الكويت توارثوا العمل التطوعي غير انه اختلف من جيل لآخر.

بدوره، تناول صالح المسباح مسيرته في اقتناء الكتب وفرزها حسب اهمية كل منها، مؤكدا انه جمع في مكتبته نحو 120 الف كتابا من مختلف المستويات والمجالات، مشيرا الى انه الآن يعرضها للقراء والمهتمين ومنها في يوم البحار.

تمكين النساء

من جانبها، أكدت رئيسة الشؤون العضوية في المقهى الثقافي الخليجي ورئيسة اللجنة الثقافية في ملتقى المحبة والسلام ونائب رئيس فريق ارتقاء التطوعي أفراح كيتي، أن دور المرأة أساسي وحيوي في ترسيخ الوعي المجتمعي، مشيرة إلى أن عملها في العمل التطوعي جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل يساهم ايجابيا في تمكين النساء، مضيفة «وهذا ما نحرص عليه في المقهى الثقافي الخليجي وملتقى المحبة والسلام، فما نتعلمه اليوم نفعله غدا».

بدورها، أكدت رئيس فريق ارتقاء التطوعي أشواق الصايغ، أهمية المشاركة في الملتقيات الهادفة إلى تعزيز مفاهيم العمل التطوعي في نفوس الأفراد ونشر ثقافة التعاون بين المجتمعات لما يعود بالنفع العام، مشيرة إلى أن الانسان يستمد ويكتسب من هذه الملتقيات الأفكار النيرة والمضيئة للبشر إلى جانب الاسهام في تبادل ونقل الخبرات بين المجتمعات الدولية.

من جانبها، اكدت وجدان المفتي، اهمية البدء في نشر مفهوم العمل التطوعي من المنزل، اذ يجب التعامل الحسن مع الشغالات في المنزل وتربية وتعليم الابناء على الاحساس بالمسؤولية وبث روح التطوع في نفوسهم منذ الصغر ليكونوا افرادا صالحين في المجتمع، مضيفة «فمن شاب على شيء شاب عليه».

