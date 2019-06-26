وطن النهار

تحت رعاية وكيل وزارة التربية المساعد للأنشطة الطلابية الاستاذ فيصل المقصيد، شاركت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) في فعاليات بطولة (قروب كويتي وافتخر) للبولينغ، التي اقيمت مساء أمس الاثنين، في مركز العاصمة لتعليم البولينغ بمنطقة الدعية.

وتمثلت مشاركة حملة (كان) في توزيع الكتيبات التوعوية حول الأمراض السرطانية وكيفية الوقاية منها والكشف المبكر عنها على الجمهور، فضلاً عن توزيع الهدايا على الفائزين والمشاركين في الفعالية.

وبهذه المناسبة قال الوكيل المساعد فيصل المقصيد، إن وزارة التربية فخورة بوجود مثل هذه المنشآت الرياضية المختلفة وخاصة المنشآت الحديثة لصالات البولينج، مشيداً بالشراكات المجتمعية الفعالة التي شهدتها البطولة، والتي دمجت بين ابنائنا الاصحاء مع ذوي الاحتياجات الخاصة في بطولة البولينغ وبمشاركة فاقت 30 لاعبا ولاعبة.

وأضاف المقصيد: مثل هذه الفعاليات تسهم في توطيد العلاقات الاجتماعية بين الاسر الرياضية واسر ذوي الاحتياجات الخاصة الذين نعتبرهم جزءا لا يتجزء من المجتمع، ونحن حريصون على تسخير جميع الإمكانيات البشرية والفنية لتذليل الصعاب أمامهم ورسم البسمة على وجوههم، متمنياً استمرارية مثل هذه البطولات وتنظيمها خلال فترة الصيف، مؤكداً تسخير جميع الإمكانيات لتنظيم مثل هذه البطولات الرياضية الاجتماعية.

بدوره قال مدير مركز العاصمة للبولينغ والتدريب التابع لوزارة التربية الاستاذ طارق الجلاهمة، إن البطولة تهدف إلى الدمج بين الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال التعارف والتنافس الشريف بينهم في مباريات البولينغ، والتي اقيمت في جو ودي وحماسي ومبهج بين جميع المشاركين.

وأشار إلى أن وزارة التربية تفتح هذه المراكز للطلبة والحالات الاجتماعية لقضاء أوقات فراغهم في شيء ايجابي، مبيناً أن المركز يستضيف هذه البطولة كمساعدة وتعاون ودعم من وزارة التربية لهذه البطولات، لافتاً إلى أن هناك بطولات أخرى يتم تنظيمها من هذا النوع.

من جانبه، قال قائد (قروب كويتي وافتخر) عبدالله شهابي، إن البطولة هي أول فعالية للفريق الذي تأسس شهر مايو الماضي، لافتاً إلى أن البطولة تهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع باعتبارهم فئة مهمة جداً، مشيراً إلى أن الفريق يطمح لأن يتوسع خليجياً خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: لدينا أفكار جديدة سنعمل على تنفيذها من خلال أنشطة توعوية وتطوعية وفعاليات وملتقيات خلال الفترة المقبلة.

