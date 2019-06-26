الأولى

بالحقائق الرقمية التي لا تقبل التأويل واجه وزير المالية د. نايف الحجرف مستجوبه النائب محمد هايف، فأثبت له بالدليل القاطع بأن المقترح الذي تقدم به النائب الى مجلس الامة يفتقر الى مبادئ العدل والمساواة، وجاء غير مستند الى اسس التكافل التي ينادي بها.

واوضح الحجرف ان مقترح مستجوبه النائب هايف يدعو الى منح المتقاعد 20 ضعف المعاش على ان يكون القسط المستقطع 25% من الراتب التقاعدي لمدة 10 سنوات او 15 سنة.

واكد وزير المالية ان ما طالب به هايف يخالف بكل وضوح الدستور واللائحة، ويضع اعباءً اضافية على كاهل المتقاعد.

وضرب لذلك مثلا بقوله: لو كان راتب المتقاعد 1000 دينار فسوف يحصل على 20 الفاً يسددها على اقساط شهرية لمدة 10 سنوات او 15 سنة ومن ثم يكون القسط الشهري 250 دينارا.

واستطرد يقول اذا ضربنا 250 ديناراً في 120 شهرا 10 سنوات فسوف يصل اجمالي ما يسدده المتقاعد الى 35 الفا، تصل الى 45 الفا اذا كانت المدة 15 سنة.

واردف بقوله: أليس في ذلك زيادة لاعباء المتقاعدين؟ أليس في المقترح فوائد فاحشة يدعي النائب المستجوب انه يقف ضدها ويحاول الغاءها.

وختم بقوله: ان ذلك كله يؤكد الحاجة الماسة الى دراسة المقترحات دراسة متأنية سليمة للخروج بصيغ مثلى تحقق أهدافها وتؤتي ثمارها.

