الأولى

وافق مجلس الأمة امس على مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية لثماني جهات حكومية عن السنة المالية (2017/2018) ومشاريع قوانين ربط ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية (2019/2020) وقرر إحالتها إلى الحكومة. وأقر المجلس مشاريع قوانين الحسابات الختامية وربط الميزانيات بعد التصويت عليها لكل من مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس الأمة وبنك الائتمان والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة للشباب.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 36 عضوا وعدم موافقة 19 من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.