الأولى

تصدى عدد من النواب لمحاولات التجاوز على الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والتي تمثلت في بعض الممارسات التي شابت مناقشة استجواب محمد هايف لوزير المالية د.نايف الحجرف معتبرينها خروجا عن سكة الممارسة الديموقراطية الصحيحة.

ودافع النواب عن جهود الوزير الحجرف في تأمين حياة كريمة للمتقاعدين معترضين على ما طرحه هايف من شخصانية في الطرح مبدين استغرابهم من تداول ورقة طرح الثقة قبل البدء بمناقشة الاستجواب. حيث تحدث النائب سعدون حماد معارضاً الاستجواب فقال: محمد هايف قبل لا يصعد المنصة وداخل القاعة كان يطلب من النواب التوقيع على طلب طرح الثقة، حتى ان احدهم نبهه بقوله: لا تفضحنا خلها بعدين. وزاد: محمد هايف توهق عندما طلب الوزير صعود المنصة، والرئيس يدور هايف مو لاقينه، توقعنا انه تهرب مثل ما تهرب سابقا من طلب الثقة، اذن فهذا الاستجواب شخصي وجاء تحت الضغط، وظهرهايف مرتبكا وعاش خلال اسبوعين في قلق.

وأضاف: هايف يقول انا ضد القبلية وقد وصل الى المجلس عن طريق الفرعية، تضحك على منو يا هايف؟ انت ترد على العجمان اللي صوتوا ورد الطيب باستجواب الحجرف. وسؤالي هو: كم وزير مالية مر على التأمينات؟ اشمعنا اليوم لما جاء الحجرف يحدث

الاستجواب؟ وتساءل: يعني هايف طول هالمدة نايم وتوه درى ان هناك ربا؟ ليش ما استجوب الوزراء السابقين؟ اذا في شيء شخصي بينك وبين الحجرف، كم وزير مر عليك يا هايف ليش ما استجوبتهم؟ ليش الحجرف؟ يعني الربا بس وقت الحجرف حرام؟

وختم بقوله: حبيت اجدد الثقة بالحجرف وأغلبية النواب مع تجديد الثقة، اما هذه المجموعة فموقعين طرح الثقة قبل الاستجواب. من جانبه وخلال حديثه معارضاً الاستجواب قال النائب صلاح خورشيد: واضح ان الاستجواب تبرير لموقف قام به مقدمه، الذي قلت له أخطأت لأنك سحبت اسمك من طلب طرح الثقة، اما أنا فلو مورست علي أقصى درجات الضغط فاستقيل من المجلس ولا أسحب اسمي. وأضاف: أجزم أن العهود والأحكام القضائية لم تنفذ بحق بعض النواب وصوت المجلس بعدم أحقية تنفيذها، ومؤسف ان من يدافع عن الأحكام اليوم هو من نقض تنفيذها بتصويت برلماني. وخاطب الحجرف قائلا: يا وزير المالية لو أنك اعطيت عهدا بمخالفة القانون لكنت أول من يضعك على المنصة، فالقانون ليس بالكيف تغييره وعلى الجميع احترامه، وقانون الاستبدال واجب ومجال مناقشته متاح. وتساءل: أين كنتم في المجالس السابقة عن الاستبدال والربا؟ لماذا لم تتطرقوا اليه؟. وزاد: قلت للأخ هايف لا أستطيع أن أدعو لاجتماع من دون وجود اقتراح بقانون، وقد كان هناك تعهد لبحث الخيارات، ومنحت الأولوية لمقترح محمد هايف، والوزير كان في رحلة سفر في اول اجتماع للجنة، ثم تعارض اجتماعنا الاخر مع اجتماع مجلس الوزراء. واستطرد: قلت للأخوة في مؤسسة التأمينات ان الاستبدال حجر عثرة لكل وزير مالية وأنا لا أقبل المساس بالتأمينات فازيحوا الاستبدال لانه سلطة جوازية ولنستبدلها بسلطة الزامية، فيما قال مدير التأمينات انه بعد التحرير تم إلغاء كل الالتزامات على المواطنين، وفي 2005 أسقطت فوائد الاستبدال وكانت 450 مليونا وعاد الناس لأخذ الاستبدال وهم محتاجون فلم نستفد شيئاً. واردف قائلا: حين قلت الغوا الاستبدال قالوا كلفته 240 مليونا، فقلت عوضوا الاستبدال بـ 14 ضعف الراتب لتصل الى حوالي 17 ألف دينار للفرد باستقطاع 10% من الراتب وهذا اقتراحي لا اقتراح وزير المالية، وقلت أيضا ان بوسعي إعداد التقرير في العطلة البرلمانية ليكون جاهزا للتصويت بداية دور الانعقاد المقبل، إذ لا يمكن تجهيز التقرير خلال يومين. وختم بقوله: قلت لو يقسم الحجرف على إلغاء نصوص قانونية فسأكون أول من يستجوبه هنا فهذا لا يجوز بدولة مدنية دستورية، والشرهة على الصف الأول من الحكومة الذي يخشاكم ويخشى استجواباتكم غير المستحقة ويعطيكم كل ما تريدون، وأنا أقسم اني مستعد أن أجهز تقريراً بهذا القانون يكون دستوريا 100%. وأكد النائب أحمد الفضل ان حقيقة الاستجواب الثاني لوزير المالية د.نايف الحجرف تتمثل في ان المستجوب محمد هايف تورط بموقفه حين شطب اسمه من طلب طرح الثقة بالحجرف قبل اسبوعين. واضاف: كما نعرف ان هايف لقي هجوما من وسائل التواصل فاراد تعويض ما راح من اسمه، واثبات البطولة باسقاط فوائد نظام الاستبدال او الاستجواب من جديد، مع ان هذا لا يجوز في مجلس الامة لانه ليس مجلسا خاصا لهايف ومجموعة لا يهمها التشريع، معلقا على حجج هايف بانها لا تسوق على طفل ولا تصدقها قطط الشوارع. وبين ان هايف كحال من دخل السينما بعد انتهاء الفيلم، ولا يمكن الوقوف معه، لافتا الى ان العملية واضحة وهناك حشد مزيف في وسائل التواصل وكتابة تصريحات مزيفة عبر بعض الخدمات الاخبارية لبعض النواب كمؤيدين لطرح الثقة مثل النواب حمود الخضير وطلال الجلال وناصر الدوسري وآخرين. وشدد على ان تلك الشبكات مدفوعة الأجر متآمرة على استقرار الكويت ومأمورة من الخارج ومن بعض الكويتيين وهي العلة الأساسية، موضحا انه ونوابا اخرين اوضحوا لوزير الاعلام في الجلسة ما تنقله احدى الشبكات الاخبارية المرخصة من قبل وزارة الاعلام من اجل الحشد والتأثير على النواب المترددين للوقوف ضد الوزير واعلان طرح الثقة. وأوضح: حسنا فعل النواب بنفيهم، معتبرا ان العملية الحاصلة قذرة للتضحية بالوزير واعدام حياته السياسية وسمعته من اجل هد المجلس بما فيه، وقال: نحن في حرب شعواء واستهداف عدم استمرار المجلس لان بقاءه حرق كروت مدعي المعارضة في شوارعهم واولهم المستجوب وهي كلها محاولات تعويض، وعلى النواب الانتباه انه يريد ان ينقذ نفسه فلستم مضطرين لمساندته في قضيته الشخصية التي تورط بها بعد شطب اسمه من الاستجواب الماضي. وقال: الحسابات الاخبارية تمارس الحقارة السياسية لصب بقية الأصوات المرتبكة ضد الوزير، وأنا لا أؤمن بان هايف يقدم طرحا وطنيا فهو لا تهمه مصلحة الكويت ابداً، مطالبا النواب ألا يكونوا حطبا في نار محمد هايف الذي لم يبر بقسمه بصون الكويت وثرواتها. إلى ذلك نفى النائب حمود الخضير ما يتم تداوله عن اتخاذه قراراً بتأييد طرح الثقة بوزير المالية د. نايف الحجرف وقال: ما يتم تداوله غير صحيح وسأتخذ الموقف بناء على ما دار في جلسة الاستجواب.