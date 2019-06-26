الأولى

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي أن قانون منع الاختلاط لايزال ساري المفعول، وأن قانون الجامعات الحكومية الجديد الذي أقره مجلس الامة أول من امس لم يلغ القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم والمدارس الخاصة، موضحا ان هذا القانون سيسري على الجامعات القائمة والجديدة وفقا لحكم المحكمة الدستورية.

وقال العازمي في تصريح لـكونا امس إن هذا القانون من شأنه توفير فرص تعليم عالي متعددة ومتنوعة أمام الشباب حيث ستنشأ جامعة حكومية جديدة بلا كلفة تذكر في المباني الحالية لجامعة الكويت التي ستبقى جاهزة للتشغيل الفوري بعد الانتقال للشدادية.

واضاف: ان وزارتي التربية والتعليم العالي متمسكتان بالدستور وقيم المجتمع واحترام القوانين التي يقرها مجلس الامة، فضلا عن حرصها على الارتقاء بالتعليم وتطويره لادراكها اهمية رعاية الطلبة وتوفير الفرص التعليمية ذات الجودة لهم ما يعود بالنفع على عجلة التنمية في البلاد.

وشدد على أن هذا القانون اهتم بضبط جودة التعليم إذ ألقى على عاتق الجامعات الحكومية ضرورة ضبط جودة التعليم في برامجها وفق المعايير الدولية والمحلية. وبين ان قانون الجامعات الحكومية مشروع تطويري للعملية التعليمية وتحديث للقوانين السابقة للجامعات وليس بديلا عن قانون منع الاختلاط مضيفا بل على العكس نصت ديباجة قانون الجامعات الحكومية على قانون منع الاختلاط 24 لسنة 1996. وكشف عن ان القانون الجديد الغى قوانين جامعة الكويت ومدينة صباح السالم الجامعية وجامعة جابر كونه جامعا لكل الجامعات الحكومية القائمة والتي ستنشأ مستقبلا، موضحا انه تم الالغاء منعا للتضارب بين القوانين وفقا للحق الدستوري والقانوني في ذلك.