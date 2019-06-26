الأولى

تقدم سفير دولة فلسطين رامي طهبوب لدى البلاد بعظيم الشكر والامتنان للكويت أميراً وحكومة وبرلماناً على الموقف المبدئي والمشرف الذي تقفه منذ نكبة فلسطين وحتى يومنا هذا تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كل المواقف وجميع المحافل الدولية. وقال طهبوب في بيان أمس تلقت النهار نسخة منه: بالنيابة عن جميع أبناء الجالية الفلسطينية في الكويت يشرفني أن أتقدم الى الكويت الشقيقة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد المفدى بعظيم الشكر والامتنان على الموقف المبدئي والمشرف الذي تقفه الكويت منذ نكبة فلسطين وحتى يومنا هذا تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كل المواقف وجميع المحافل الدولية.

وأضاف: كما يشرفني أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان باسم كل فلسطيني يقيم على تراب هذا البلد الحبيب إلى مجلس الأمة الكويتي وجميع أعضاء المجلس وعلى رأسه رئيس المجلس مرزوق الغانم على كل ما يقدموه من دعم وإسناد لقضيتهم الاولى والمركزية قضية فلسطين، فلسطين كل العرب أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين مسرى رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم- ومهد سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. وزاد: لا يفوتني إلا أن أرفع شكر وتقدير كل فلسطيني في هذا البلد الطيب إلى حكومة دولة الكويت وإلى وزارة الخارجية الموقرة وفي مقدمها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وجميع مساعدي الوزير وأركان الوزارة المحترمين على كل ما يقدمونه من دعم وجهد في سبيل إيصال صوت الشعب الفلسطيني الى العالم اجمع وحمل الهم الفلسطيني أينما حلوا. عاشت الكويت وعاشت فلسطين.