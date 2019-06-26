الأولى

وقعت قيادة الحدود العراقية، مع الإدارة العامة لأمن الحدود البرية الكويتية، اتفاقا للسيطرة على الحدود وتبادل المعلومات.

وجاء في بيان لقيادة الحدود العراقية: «عُقد في مقر قيادة حدود المنطقة الرابعة الاجتماع الدوري الخامس بين القيادة والإدارة العامة لأمن الحدود البرية بالكويت، وترأس الجانب العراقي قائد حدود المنطقة الرابعة اللواء الركن سلام جواد كاظم، فيما ترأس الجانب الكويتي مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء فيصل العيسى». وأضاف البيان أن «الاجتماع تناول جميع المتعلقات بحفظ الحدود بين الجانبين كما جرى التوقيع على محضر اتفاق بين البلدين لتحقيق نجاحات جيدة في السيطرة على الحدود وتبادل المعلومات بين البلدين ومعالجة العقبات والمشاكل التي تعترض هذا السبيل خدمة للبلدين واستعدادهما لحفظ الشريط الحدودي».