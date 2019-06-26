loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الكويت والعراق وقعا اتفاقاً للسيطرة على الحدود وتبادل المعلومات


وقعت قيادة الحدود العراقية، مع الإدارة العامة لأمن الحدود البرية الكويتية، اتفاقا للسيطرة على الحدود وتبادل المعلومات.
وجاء في بيان لقيادة الحدود العراقية: «عُقد في مقر قيادة حدود المنطقة الرابعة الاجتماع الدوري الخامس بين القيادة والإدارة العامة لأمن الحدود البرية بالكويت، وترأس الجانب العراقي قائد حدود المنطقة الرابعة اللواء الركن سلام جواد كاظم، فيما ترأس الجانب الكويتي مدير عام الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللواء فيصل العيسى». وأضاف البيان أن «الاجتماع تناول جميع المتعلقات بحفظ الحدود بين الجانبين كما جرى التوقيع على محضر اتفاق بين البلدين لتحقيق نجاحات جيدة في السيطرة على الحدود وتبادل المعلومات بين البلدين ومعالجة العقبات والمشاكل التي تعترض هذا السبيل خدمة للبلدين واستعدادهما لحفظ الشريط الحدودي».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة