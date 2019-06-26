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موسكو القدس الوكالات: حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن العقوبات الأميركية على القيادات الإيرانية تشير إلى أن الأوضاع تسير نحو «سيناريو خطير».

ولفت لافروف، إلى أنه لا يمكن أن تتم التسوية بين إيران ودول الخليج إلا عبر الحوار، مشيرا إلى هناك اتصالات مستمرة بين موسكو وواشنطن حول إيران بما فيها في إطار الأمم المتحدة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي، امس مع نظيره وزير خارجية جزر المالديف إنه «بدا جليا في محادثات أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في إسرائيل مؤخرا أن هناك تركيزا من الجانب الأميركي على أن إيران هي سبب جميع «مشاكل» المنطقة وهناك جنوح أميركي لتوسيع مفهوم الإرهاب لينطلي على دولة بأكملها، وهذا الأمر مناف حتى لما ينص عليه الدستور الأميركي».

وأضاف لافروف تعليقا على «أدلة واشنطن» في مجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم على ناقلات النفط، «نحن ضد اتهام أحدهم على نحو أحادي وشامل والصور المقدمة من قبل واشنطن مشبوهة، والخبراء أنفسهم يتحدثون عن عدم كفايتها» داعيا إلى تحقيق موضوعي ودقيق في هذا الشأن. وأضاف لافروف «نحن قلقون مما يجري في المنطقة فشخصنة واشنطن للعقوبات مؤخرا يبعث لنا بعلامات وإشارات مقلقة، بأن سيناريو الأحداث قد يتخذ منحى عام 2003 حينما ظهر كولن باول (وزير الخارجية الأميركية الأسبق) وتم فرض عقوبات ضد شخصيات عراقية بينها الرئيس الراحل صدام حسين. واليوم وبعد انقضاء 16 عاما عليكم تقييم ما وصل إليه العراق من مستويات ديمقراطية».

ولفت لافروف إلى أن روسيا لديها مبادرة معروفة تتعلق بالمساعدة في إقامة الحوار في منطقة الخليج بمشاركة إيران والسعودية وغيرها مشددا على أنه «يجب الكف عن الاعتقاد بأن العلاقات بين إيران ودول منطقة الخليج يمكن تسويتها بطرق غير الحوار والشفافية المطلقة».

الى ذلك نقل موقع «روسيا اليوم» امس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله ان «الإجراءات الجديدة غير المسبوقة تبطل بشكل أساسي كل الإشارات المتكررة باستمرار بأن واشنطن منفتحة ومستعدة للحوار».وأضاف «لا يمكن إجراء الحوار تحت تهديد السلاح بالمعنيين الحرفي والمجازي».

الى ذلك أشار أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف امس إلى أن الطائرة الأميركية المسيّرة التي أسقطتها طهران الأسبوع الماضي كانت ضمن المجال الجوّي الإيراني، وهو ما يتناقض مع التأكيدات الأميركية.

وأكد مصدر مطلع في الحرس الثوري الإيراني العثور على أجزاء أخرى من حطام الطائرة الاميركية المسيرة التي تم إسقاطها يوم الخميس الماضي .ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية اليوم الثلاثاء عن المصدر قوله إنه تم العثور على هذه الأجزاء من حطام الطائرة الأميركية المسيرة قبالة سواحل جزيرة قشم جنوب ايران.

