عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: كال الرئيس الإيراني حسن روحاني الاتهامات والانتقادات للبيت الأبيض نعتبرا ان قادة الولايات المتحدة يعانون من اعاقة عقلية، وعاجزون ذهنيا. وقال روحاني في ملاحظات أدلى بها في لقاء جمعه مع مسؤولين في القطاع الصحي في العاصمة طهران امس لحسن الحظ، ما تفعله أميركا اليوم سيؤدي إلى فشلها المحتوم واندحارها النهائي. ليست لي أي شكوك سياسية في ذلك. فما يفعلونه اليوم لا يمكن أن يفعله أي انسان لبيب، إذ يساورك شعور بأن البيت الأبيض محبط ومتخبط. ومضى للقول إنهم عاجزون ذهنيا. البيت الأبيض مصاب باعاقة عقلية ولا يعرف قادته ما عليهم فعله.

وجاءت الملاحظات التي أدلى بها روحاني بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف بشكل أساسي المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. ووصف الرئيس روحاني العقوبات الأخيرة بأنها بشعة وغبية.

وأعلنت إيران امس أن الولايات المتحدة أغلقت نهائيا مسار الدبلوماسية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي امس إن فرض عقوبات عقيمة على المرشد الأعلى لإيران ووزير الخارجية الإيراني (محمد جواد ظريف) يغلق مسار الدبلوماسية بشكل نهائي مع حكومة ترامب اليائسة. وأعلنت طهران امس أنها ستتفد الدفعة الثانية من وقف الالتزام بقيود الاتفاق النووي في 7 يوليو.

في المقابل ذكّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن لديه سلطة كافية لبدء أي عمل عسكري ضد إيران دون الحصول على موافقة الكونغرس. وفي حديث لصحيفة هيل وهي منصة إعلامية قريبة من الكونغرس، أجاب ترامب عما إذا كان يتمتع بسلطة كافية لشن أي عمليات عسكرية ضد إيران دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس، وقال نعم، لدي (مثل هذه الصلاحيات).

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون من القدس امس إن إيران لم ترد على عرض واشنطن للتفاوض.وقال بولتون إن ترامب ترك الباب مفتوحًا لإجراء مفاوضات حقيقية، مضيفًا في المقابل، كان صمت إيران المطبق. واضاف إن إيران تشكل تهديدا لكل المنطقة جراء سلوكها وصواريخها الباليستية. مشيرا إلى أن كل الخيارات لاتزال مطروحة على الطاولة. وشدد المسؤول الأميركي على ضرورة وجود استراتيجية لمنع عودة إيران وميليشياتها إلى سورية.

الى ذلك دعت الصين امس إلى التهدئة وضبط النفس إثر تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في حين اكدت طوكيو ان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز أمر حيوي لأمن الطاقة في اليابان.

