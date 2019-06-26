عربيات ودوليات

نيويورك- «كونا» - أ. ف. ب: حض اعضاء مجلس الامن الاطراف المعنية وجميع البلدان في منطقة الخليج على ممارسة اقصى درجات ضبط النفس واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة للحد من التصعيد وانهاء التوتر. جاء ذلك خلال جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الامن حول التطورات الاخيرة في منطقة الخليج.وقال رئيس مجلس الأمن لشهر يونيو ومندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي في تصريح صحافي عقب الجلسة ان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو اطلعت اعضاء المجلس على آخر التطورات المتعلقة بالهجمات على ناقلات النفط في منطقة الخليج وجهود الأمين العام المستمرة في تعزيز الحوار والمشاورات.

وفي بيان صحافي أعدته الكويت وصدر بالاجماع، دان مجلس الأمن الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط، ووصفها بأنها تهديد لامدادات النفط العالمية وكذلك السلام والأمن الدوليين.وبعد اجتماع دام ساعتين وافق مجلس الأمن على بيان لم يشر الى إيران بالتحديد، لكنه أوضح أنه يجب على جميع الأطراف التراجع عن المواجهات العسكرية التي يُخشى اندلاعها.

