عربيات ودوليات

بروكسل- كونا: يبحث وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي «ناتو» في اجتماع يبدأ اليوم ويستمر يومين تطورات الاوضاع في الخليج والتوتر القائم بين ايران والولايات المتحدة.وقال الأمين العام ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي امس «اننا قلقون ازاء الوضع في الخليج وانشطة ايران المزعزعة لاستقرار المنطقة ودعمها للجماعات الارهابية». وتوقع ستولتنبرغ ان يقوم وزير الدفاع الأميركي بالوكالة مارك اسبر بتقديم إيجاز لوزراء دفاع حلف «ناتو» بشأن التحديات القائمة في منطقة الخليج.

واوضح ان الحلف ليس طرفا معنيا مباشرا في الوضع الحالي في الخليج لكن عددا من شركائه معنيون بصفة مباشرة مضيفا «نشارك المعلومات الاستخباراتية حول الخليج». وشدد على اهمية تخفيف التوترات في الخليج في الوقت الحاضر ورحب بالعرض الذي طرحته واشنطن بعقد مباحثات مع ايران بهدف تجنب «التقديرات الخطأ وخلق وضع خطر». ومن المقرر ان يعقد حلف الـ «ناتو» على هامش اجتماع وزراء الدفاع اجتماعا للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» يوم الخميس المقبل.

