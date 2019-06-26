عربيات ودوليات

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بالسجن 10 سنوات وغرامه 58 مليون جنيه على محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع من خلال استغلال النفوذ.

ووفقا للتحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع فإن «المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونا و795 ألفا و942 جنيها، من خلال استيلائه بغير حق على 27 مليونا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، باتفاقه مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات». وأظهرت التحقيقات، أن «المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بمبلغ 92 مليون جنيه في حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، بجانب تورطه في غسل الأموال باستثمارها في شراء العديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته».

