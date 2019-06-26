عربيات ودوليات

المنامة- الوكالات: انطلقت المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط في البحرين امس في مؤتمر يصفه البيت الأبيض بأنه محاولة لجمع 50 مليار دولار في صورة استثمارات،لكن الفلسطينيين الذين قاطعوا «ورشة المنامة» ويقولون إن خطة «الاقتصاد أولا» مصيرها الفشل في حين رفض مهندس «صفقة القرن» جاريد كوشنر مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب «مبادرة السلام العربية» معتبرا ان السلام لا يمكن ان يقوم وفقها.

وبموجب الخطة التي اعدها مستشار الرئيس الاميركي وصهره جارد كوشنر ستسهم الدول المانحة والمستثمرون بنحو 50 مليار دولار في المنطقة منها 28 مليارا للأراضي الفلسطينية، الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة، و7.5 مليارات للأردن وتسعة مليارات لمصر وستة مليارات للبنان. ومن بين 179 مشروعا مقترحا هناك طريق بكلفة خمسة مليارات دولار لربط الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال كوشنر لوكالة «رويترز» الاخبارية «أضحك عندما يهاجمون هذا باعتباره صفقة القرن «في إشارة إلى الاسم المفترض لخطة ترامب للسلام على مدى العامين الماضيين. وأردف قائلا «إذا كانت لديهم الشجاعة لتنفيذها فستكون فرصة القرن».

وفي مقابلة مع قناة «الجزيرة» بثت امس قدم كوشنر لمحة نادرة عن الجوانب السياسية المحتملة للخطة، قائلا إن الصفقة لن تلتزم بمبادرة السلام العربية، التي تحظى بإجماع عربي منذ عام 2002. وقال كوشنر «اعتقد أننا جميعا علينا أن نعترف بأنه إن كان من الممكن التوصل لاتفاق، فإنه لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية. سيكون في منطقة وسط بين مبادرة السلام العربية وبين الموقف الإسرائيلي». وقال كوشنر قبيل مغادرته إلى البحرين إن «كل الأطراف التي تواصلت معها تتحدث عن المبادرة العربية التي كانت جهدًا عظيما». واستدرك «لكن لو كان بالإمكان التوصل إلى حل بموجبها لكان ذلك قد تم منذ زمن بعيد، وعليه يجب علينا جميعًا أن نعترف أنه إذا تم التوصل إلى تسوية فلن يكون ذلك على أساس المبادرة العربية». وتدعو المبادرة إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين، الأمر الذي ترفضه إسرائيل. وفريق ترامب، بقيادة كوشنر ومبعوث ترامب للشرق الأوسط جيسون غرينبلات والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

وسيشارك في المؤتمر وزراء ومسؤولون ماليون من دول خليجية، بالإضافة إلى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.

في المقابل قالت الرئاسة الفلسطينية إن الورشة الأميركية الاقتصادية «ولدت ميتة».وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان إن «هدف ورشة المنامة هو التمهيد لإمارة في غزة وتوسيعها والتخطيط لفصلها عن الضفة الغربية وتهويد القدس»، مؤكداً أن أي خطة لا تمر عبر الشرعية الفلسطينية مصيرها الفشل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد ان «الأموال مهمة والاقتصاد مهم لكن الحل السياسي أهم، وعندما يتم حل سياسي على أساس الشرعية الدولية ورؤية الدولتين، وقتها نقول مرحبا بكل من يريد أن يساعدنا». وأعرب عن رفضه المطلق أن تحول الولايات المتحدة القضية الفلسطينية من سياسية إلى اقتصادية.

