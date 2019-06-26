عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: سبقت سلسلة من التحركات السياسية الكبرى للرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص قضايا حساسة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ورشة عمل برعاية واشنطن بدأت أعمالها في البحرين امس بهدف عرض المنافع الاقتصادية التي يمكن أن يجلبها اتفاق سلام. تسلسل زمني يوضح خطوات في سياسة ترامب حيال الفلسطينيين منذ توليه المنصب في يناير 2017. وفي ظل غضبهم مما يصفونه بأنه انحياز أميركي لإسرائيل والتركيز على الجوانب الاقتصادية وليس سعيهم لإقامة دولة مستقلة قال مسؤولون فلسطينيون إنهم سيقاطعون ورشة «السلام من أجل الازدهار» الاقتصادية.

وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض يوم 15 فبراير قال ترامب «أنظر إلى (حل) الدولتين والدولة الواحدة وأنا معجب بالحل الذي يعجب الطرفين... أستطيع التعايش مع أيهما». ومنذ ذلك الحين امتنع فريقه للشرق الأوسط مرارا عن تأييد «حل الدولتين» وهو المعادلة الدولية القائمة منذ فترة طويلة والتي تستند إلى وجود دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وفي 6 ديسمبر 2017 اعترف ترامب بالقدس «عاصمة لإسرائيل» ليغير بذلك السياسة والممارسات الأميركية المستمرة منذ عقود. كما اعلن أن السفارة الأميركية في إسرائيل ستنتقل من تل أبيب إلى القدس.

وفي يناير 2018 بدأت إدارة ترامب سلسلة من خفض تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» التابعة للأمم المتحدة بحجب 65 مليون دولار عن الوكالة التي تقدم خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسورية وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وبعد سبعة أشهر قطعت واشنطن كل التمويل للوكالة، وقيمته 300 مليون دولار سنويا كما قلصت مساعدات قيمتها مئات الملايين من الدولارات تقدم للفلسطينيين عبر وكالات إنسانية وتنموية أخرى ومستشفيات. واقترحت الولايات المتحدة، التي كانت أكبر مانح لـ«أونروا» تفكيك المنظمة وأن تتولى الدول العربية التي تستضيف لاجئين فلسطينيين تقديم تلك الخدمات.

وفي سبتمبر 2018 قررت إدارة ترامب اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لأنه سعى لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وفي 25 مارس 2019 أعلن ترامب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

ولاحقا في 8 يونيو اثار السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان التكهنات بأن إدارة ترامب ستقبل تحركا من إسرائيل لضم بعض مستوطنات الضفة الغربية.

