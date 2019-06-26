عربيات ودوليات

نيويورك - د. ب. أ: أعلن بيير كراهينبول المفوض العام لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أنه ليس هناك بديل مطروح على الطاولة إذا تم حل هذه الوكالة الأممية، مع سعى الولايات المتحدة نحو ذلك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كراهينبول لوكالة الأنباء الألمانية مع انعقاد مؤتمر للمانحين في نيويورك، حيث ستسعى الوكالة للحصول على تمويل من المانحين لسد ميزانيتها البالغة 1.2 مليار دولار. وأضاف «لم يأت أحد بعد بفكرة حول كيفية استبدالنا إذا تم حل نموذج الأونروا».وتابع «لدينا 280 ألف طالب في قطاع غزة.. إلى أي مدرسة سيذهبون إذا تم إغلاق مدارسنا؟».

وتعمل الوكالة في كل من الأردن والضفة الغربية وغزة ولبنان وسورية ولديها تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة ويجري مؤتمر المانحين في نفس اليوم الذي تنطلق فيه ورشة عمل اقتصادية تنظمها الولايات المتحدة في البحرين وتهدف إلى تحفيز الاستثمار في الأراضي الفلسطينية ضمن خطة السلام في الشرق الأوسط التي وعد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

