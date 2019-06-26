عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف،عن التوصل لعدد من الاتفاقيات المهمة بشأن سورية في اجتماع أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع نظيريه الأميركي والإسرائيلي. واعتبر أنه يمكن النظر إلى هذا الاجتماع في القدس في سياق التحضير للمحادثات المزمع عقدها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي دونالد ترامب في أوساكا على هامش قمة الدول العشرين هذا الأسبوع.

ورد بيسكوف بـ«نعم» عندما سئل عما إذا كان باتروشيف والمستشار الرئاسي للأمن القومي الأميركي جون بولتون ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، قد توصلوا بالفعل إلى عدد من الاتفاقيات بشأن سورية يمكن استخدامها كأساس للتواصل بين الرئيسين الروسي والأميركي. إلا أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية لم يحدد جوهر هذه الاتفاقات حول سورية ولا مضمونها. وقال «لا يمكنني أن أقول أكثر مما قاله باتروشيف خلال لقائه مع الصحافة».

وكان أمين مجلس الأمن الروسي اكد أن موسكو تعير اهتماما كبيرا لضمان أمن إسرائيل، لكنه شدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استتباب الأمن في سورية.

كما رفض باتروشيف «محاولات تصوير إيران كتهديد أساس للأمن الدولي» مؤكدا أن «طهران كانت ولا تزال شريكا وحليفا لموسكو، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب».

ووصف باتروشيف الضربات الإسرائيلية ضد سورية بأنها غير مرغوب فيها، ودعا الى تعزيز التنسيق بين روسيا وإسرائيل ما سيسمح بمنع تصعيد الأوضاع في سورية ودرء مثل هذه الضربات بوسائل غير عسكرية.

من جهته صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن خروج جميع القوات الأجنبية التي دخلت سورية بعد عام 2011 «سيكون جيدا لإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة». وقال، أمام اجتماع مستشاري الأمن القومي «دولنا الثلاث تريد أن ترى سورية تنعم بالسلام وبالاستقرار وبالأمان. هذا هو الهدف المشترك. لدينا أيضا هدف مشترك أكبر وهو ضمان أن أي قوات أجنبية وصلت إلى سورية بعد 2011 لن تبقى فيها».وأشار إلى أن «إسرائيل تحركت مئات المرات من أجل الحيلولة دون تموضع إيران عسكريا في سورية كون إيران تدعو بشكل علني وعملي إلى تدميرنا وتعمل على تحقيق ذلك. وتحركنا مئات المرات من أجل منع إيران من تزويد حزب الله بأسلحة متطورة أكثر وأكثر ومن أجل منعها من فتح جبهة أخرى ضدنا في الجولان». من جهته وصف بولتون، اللقاء الثلاثي، بأنه شهد مناقشات «مثمرة وبناءة».

