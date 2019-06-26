عربيات ودوليات

أعلنت الشرطة المغربية، أمس، تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة أفراد موالين لتنظيم «داعش» ينشطون بمنطقة الحوز ضواحي مراكش.

وأكد بيان للشرطة أن هذه العملية مكنت أيضا من اكتشاف بقايا مواد كيماوية ومعدات تم استعمالها لتحضير مواد متفجرة بمنطقة أوريكا (ضواحي مراكش). وأضاف المصدر أن التحقيقات أدت إلى حجز أجهزة إلكترونية ومعدات أخرى بحوزة الموقوفين.

كما كشفت التحقيقات، أن زعيم الخلية قام باستقطاب وتأطير أفراد مجموعته، ونسج علاقات مشبوهة مع أفراد ينشطون بالخارج بهدف التخطيط والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة في المملكة باستعمال عبوات ناسفة، تنفيذا لمخططات داعش التخريبية.

