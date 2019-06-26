دوليه

جنَّب مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي إدينسون كافاني منتخب بلاده أوروغواي مواجهة كولومبيا في الدور ربع النهائي لمسابقة كوربا أميركا 2019 في البرازيل بقيادته إلى الفوز على تشيلي حاملة اللقب في العامين الأخيرين 1-0 فجر يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة.

واستفادت باراغواي ثالثة المجموعة الثانية من تعادل اليابان مع الإكوادور في المباراة الثانية للمجموعة الثالثة، لتنتزع البطاقة الأخيرة إلى الدور ربع النهائي كثاني أفضل منتخب يحتل المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

في المباراة الأولى على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، سجل كافاني الهدف الوحيد في الدقيقة 82 معززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين التاريخيين للأوروغواي برصيد 48 هدفا بفارق 10 أهداف خلف مهاجم برشلونة الإسباني لويس سواريز.وألحقت أوروغواي الخسارة الأولى بتشيلي في البطولة بعد فوزين متتاليين وانتزعت منها صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط لتضرب موعدا في ربع النهائي مع بيرو ثالثة المجموعة الأولى، فيما تلتقي تشيلي في قمة نارية مع كولومبيا متصدرة المجموعة الثانية والوحيدة التي حققت العلامة الكاملة في الدور الأول ودون أن تهتز شباكها.

وقال كافاني لعبنا جيدا على فترات في المباراة مع حسن التصرف والعقلية الضرورية للفوز بها.وأضاف كنا نرغب في التأهل إلى الدور ربع النهائي على رأس المجموعة لترك صورة جيدة والإبقاء على نفس الموقف الإيجابي.

وكان المنتخبان ضامنين تأهلهما قبل المباراة، بيد أن الرهان بينهما كان الصدارة وبالتالي دفع كل منهما بتشكيلته الأساسية بدلا من منح الفرصة للبدلاء واراحة العناصر المهمة ترقبا للدور ربع النهائي.

وفي المباراة الثانية في بيلو هوريزونتي، سقطت اليابان المشاركة ببطاقة دعوة، في فخ التعادل الثاني تواليا وكان أمام الإكوادور 1-1 وودعت البطولة. وكانت اليابان بحاجة إلى الفوز للحاق بركب المتأهلين إلى ربع النهائي لكنها فشلت لتلحق بقطر بطلة آسيا والمشاركة ببطاقة دعوة أيضا التي تذيلت المجموعة الثانية بنقطة واحدة. وأنهت اليابان البطولة في المركز الثالث للمجموعة الثالثة برصيد نقطتين وهو الرصيد ذاته لباراغواي ثانية المجموعة الثانية بيد أن الأخيرة تملك نسبة أهداف أفضل من الساموراي (-1 مقابل -4) وبالتالي خطفت البطاقة الثانية لأفضل مركز ثالث (الأولى لبيرو ثالثة الأولى برصيد 4 نقاط). وضربت باراغواي موعدا في ربع النهائي مع البرازيل المضيفة في مواجهة لن تكون سهلة للأخيرة التي خرجت من ربع نهائي نسختي 2011 و2015 على يد باراغواي. وكانت اليابان البادئة بالتسجيل عبر لاعب وسط الدحيل القطري شويا ناكاجيما في الدقيقة 15، وردت الإكوادور بعد 20 دقيقة بواسطة مدافع ليون المكسيكي أنخل مينا.وتلتقي الأرجنتين ثانية المجموعة الثانية مع فنزويلا ثانية الأولى في ربع النهائي.

