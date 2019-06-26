دوليه

أكد مدرب أوروغواي أوسكار تاباريز عقب فوز فريقه 1-0 على تشيلي وانتزاعه صدارة المجموعة الثالثة، أن المباراة كانت «صعبة ومتكافئة للغاية» لكنها حسمت بفضل عقلية فريقه بالقتال حتى النهاية. وقال تاباريز خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «أنا راض للغاية. ربما كانت النتيجة لتختلف.

في مباراة متكافئة كهذه يمكن أن يحدث أي شيء لكن هذا الفريق يقاتل حتى آخر رمق ويقاتل على كل كرة كما لو كانت الأخيرة».

وتابع: «أظهر الفريق أحد مميزات كرة القدم الأوروغويانية»، مواصلاً: «تحسم هذه المباريات المغلقة بالتفاصيل الدقيقة وقد كلفنا الأمر الكثير كي نفوز وأنا سعيد للغاية. كان لقاء متكافئا جدا وحافلا بالندية ومساحات محدودة جدا. أهدرنا عدة فرص لكننا وصلنا أكثر إلى مرمى المنافس، وفي فرص محققة لم نترجمها إلى أهداف». وعن هدف المباراة، أوضح: «هكذا هو كافاني. ربما أخطأ في اللقاء لكن ليس دائما»، معترفا أن تشيلي سيطرت على اللقاء في أغلب فترات الشوط الأول، لكن أوروغواي تمكنت من حرمانها من الاستحواذ وبادلتها الهجمات. وكشف تاباريز أنه يفكر الآن في مباراة ربع النهائي أمام بيرو السبت المقبل لكنه لن يفكر فيها بناء على الهزيمة التي تلقتها أمام البرازيل السبت الماضي بخماسية نظيفة. وأضاف أن مواجهة ربع النهائي ستكون معقدة نظرا لأن بيرو لديها مجموعة اللاعبين التي تأهلت لمونديال روسيا 2018 وهي عناصر جيدة جدا.

