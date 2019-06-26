دوليه

توصل البرازيلي نيمار وبرشلونة بطل الدوري الإسباني الى «اتفاق شفهي» يقضي بعودة المهاجم الى صفوف الفريق الكاتالوني كما كشفت صحيفة «سبورت» التي اعتبرت بانه «يبقى تحقيق الأصعب» وهو اقناع فريقه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي بالتخلي عن نجمه.

وقالت الصحيفة من دون ان تذكر أي مصدر «يملك برشلونة اتفاقا شفهيا مع نيمار لكي يرتدي قميص البلاوغرانا للمواسم الخمسة القادمة».

وأضافت: «وافق نيمار على العقد المعروض عليه من قبل برشلونة وهذا ما تستطيع سبورت تأكيده بطريقة حصرية. موافقة اللاعب كانت حاسمة، وقد وافق على تخفيض راتبه الى النصف مقابل ما يتقاضاه حاليا» مشيرة الى عرض برشلونة الحالي هو 24 مليون يورو «القريب مما كان يتقاضاه في برشلونة» قبل رحيله الى سان جرمان عام 2017.

وتشير الصحف الى ان نيمار يتقاضى أجرا سنويا مقداره 35 مليون يورو في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.نقطة اخرى قد تسهل من عودة نيمار الى برشلونة هي ان معسكر اللاعب قرر سحب الدعوى المقدمة ضد الفريق الكاتالوني المتعلقة بعدم دفع الأخير تعويضات له تقدر ب26 مليون يورو لدى رحيله عنه.

وبقيت صحيفة «سبورت» حذرة في ما يتعلق باتمام الصفقة واقناع سان جرمان بالتخلي عن نيمار بعد انتقاله اليه مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو صيف عام 2017.

واضافت: «هذا الاتفاق الشفهي هو خطوة عملاقة في المفاوضات للانتقال النهائي للبرازيلي لكن الأمر الأكثر تعقيدا يبقى الحصول على موافقة باريس سان جرمان بالتخلي عنه» مشيرة الى ان المفاوضات تتم عبر «وسيطين» نظرا للعلاقات السيئة بين الناديين. وبحسب وسائل اعلام عدة، لن يتردد سان جرمان في التخلي عن نيمار في حال حصوله على عرض ضخم. وكان نيمار أمضى أربع سنوات في صفوف برشلونة (2013-2017) واحرز في صفوفه دوري أبطال أوروبا عام 2015. ويتعين على برشلونة الذي انفق 75 مليون يورو للتعاقد مع صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندي الدولي فرنكي دي يونغ ويستعد لدفع 120 مليون للحصول على خدمات الفرنسي أنطوان غريزمان، التخلي عن بعض لاعبيه في حال اراد اعادة نيمار الى صفوفه.