دوليه

اعترف مدرب تشيلي رينالدو رويدا بعد الخسارة أمام أوروغواي، أنه لم يلعب كرة القدم التي أتى لتقديمها في البطولة، بسبب قراره بالاحتفاظ بـ 4 من لاعبيه الأساسيين لمواجهة ربع النهائي. وقال رويدا، خلال المؤتمر الصحفي: «نظرا لإمكانيات المنافس وبسبب مسألة البطاقات الصفراء كان من الضروري اتخاذ هذه الإجراءات الاحتياطية». وأضاف أنه بعد ضمان التأهل، فضل عدم المخاطرة باللاعبين الذين نالوا بطاقات كي لا يحصلوا على بطاقة صفراء ثانية قد تحرمهم من خوض ربع النهائي. وأوضح: «تأهلنا بالفعل. كانت المنافسة على مركز صدارة المجموعة، والحصول على يوم راحة إضافي، لكننا اعتبرنا أن الدفع بهم كان ليصبح مخاطرة في الجولة المقبلة». كان المنتخب التشيلي قد بدأ اللقاء بدون أرتورو فيدال أبرز لاعبيه وكذلك الظهيرين ماوريسيو إيسلا وجيان بوسيجور ولاعب الوسط خوسيه بدرو فوينثاليثا، والذين كانوا قد حصلوا على بطاقة صفراء لكل منهم. واعتبر رويدا أن فريقه أدى بشكل جيد أمام أوروغواي رغم التغييرات التي أدخلها وقدم مباراة «متوازنة» لكنها انتهت بالخسارة بهدف كافاني قبل 9 دقائق من النهاية بسبب خطورة المنافس في ألعاب الهواء.

