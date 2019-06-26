دوليه

تجنب مدرب الإكوادور هرنان غوميز تحمل مسؤولية الخروج المبكر من البطولة، وقال إنه لم يفكر تماما في الاستقالة من منصبه. وكانت الإكوادور في حاجة للفوز على اليابان لبلوغ دور الثمانية لكنها تعادلت 1-1 ليودع المنتخبان المسابقة. وتذيلت الإكوادور المجموعة الثالثة بينما تأهلت أوروغواي وتشيلي إلى الأدوار الإقصائية. ولم تحقق الإكوادور أي فوز في آخر 7 مباريات لكن غوميز لا ينوي الاستقالة.

وقال مدرب الإكوادور للصحافيين «لم يبلغني المسؤولون عند تعييني أن مصيري يرتبط بما سيحدث في كوبا أمريكا لأنهم لو فعلوا ذلك ما قبلت المنصب».

وتابع: «لن أترك منصبي. لو أرادوا إقالتي يمكنهم ذلك. سيأتي مدرب آخر وستحدث نفس الأشياء. هم يطلبون النتائج في الوقت الذي لا يمكن فيه تحقيقها». وأضاف: «لا أعتقد أني السبب في المشكلة».

