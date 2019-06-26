loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مدرب الإكوادور: لن أستقيل


تجنب مدرب الإكوادور هرنان غوميز تحمل مسؤولية الخروج المبكر من البطولة، وقال إنه لم يفكر تماما في الاستقالة من منصبه. وكانت الإكوادور في حاجة للفوز على اليابان لبلوغ دور الثمانية لكنها تعادلت 1-1 ليودع المنتخبان المسابقة. وتذيلت الإكوادور المجموعة الثالثة بينما تأهلت أوروغواي وتشيلي إلى الأدوار الإقصائية. ولم تحقق الإكوادور أي فوز في آخر 7 مباريات لكن غوميز لا ينوي الاستقالة.
وقال مدرب الإكوادور للصحافيين «لم يبلغني المسؤولون عند تعييني أن مصيري يرتبط بما سيحدث في كوبا أمريكا لأنهم لو فعلوا ذلك ما قبلت المنصب».
وتابع: «لن أترك منصبي. لو أرادوا إقالتي يمكنهم ذلك. سيأتي مدرب آخر وستحدث نفس الأشياء. هم يطلبون النتائج في الوقت الذي لا يمكن فيه تحقيقها». وأضاف: «لا أعتقد أني السبب في المشكلة».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة