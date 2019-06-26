دوليه

يسعى المنتخب المصري الى حسم تأهله الى الدور الثاني في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرضه، عندما يلاقي منتخب الكونغو الديموقراطية على ستاد القاهرة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى والتي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي أوغندا وزيمبابوي، فيما تلعب في المجموعة الثانية نيجيريا مع غينيا في الاسكندرية.

وحقق المنتخب المصري فوزا أول في المباراة الافتتاحية الجمعة الماضي على زيمبابوي بهدف وحيد لجناحه محمود حسن «تريزيغيه»، لكنه لم يكن كافيا لمنح منتخب الفراعنة صدارة المجموعة نظرا لفوز أوغندا المفاجئ على الكونغو الديموقراطية السبت 2- 0.

وسيخوض المنتخب المصري حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة (7) مباراته الثانية باحثا عن فوز قد يضمن له التأهل للدور ثمن النهائي.

وكما في مختلف مراحل البطولة، تتجه الأنظار مرة جديدة نحو النجم محمد صلاح المتوج مطلع الشهر الحالي مع فريقه ليفربول الإنكليزي بلقب دوري أبطال أوروبا، والباحث عن اللقب القاري مع منتخب بلاده.

وفي المباراة الثانية، ستسعى أوغندا لاثبات أن ما حققته في المباراة الأولى لم يكن مفاجأة لن تتكرر، لاسيما وأنه كان الفوز الأول للمنتخب في البطولة القارية منذ 41 عاما. وشدد المدرب الفرنسي للمنتخب سيباستيان ديسابر على أن الثنائية النظيفة في اللقاء الأول، لا يجب أن تمنح فريقه فائضا من الثقة.

وفي حال تمكن المنتخبان المصري والأوغندي من تحقيق الفوز اليوم، سيضمنان التأهل الى الدور ثمن النهائي اذ سيصبح رصيد كل منهما ست نقاط مقابل دون أي نقطة لزيمبابوي والكونغو الديموقراطية، ما سيجعل الأخيرين يتنافسان على بطاقة تأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست. وعلى رغم أنهما ضمن القوى التي يحسب لها حساب في القارة السمراء، لم تقدم نيجيريا أو غينيا أداء مقنعا في الجولة الأولى، فاكتفت الأولى بالفوز 1- 0 على بوروندي الوافدة الجديدة الى البطولة، بينما اكتفت الثانية بالتعادل 2-2 أمام مدغشقر المشاركة للمرة الأولى أيضا. وعلى رغم تحقيق النقاط الثلاث في عودتها الى البطولة القارية بعد غيابها عن النسختين الأخيرتين وتحديدا منذ تتويجها بلقبها الثالث والأخير عام 2013، تأمل نيجيريا في تقديم أداء أفضل أمام غينيا، على رغم توقع رور أن يواجه «فريقا غينيا جيدا جدا».

