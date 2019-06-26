دوليه

وجه المنتخب المالي تحذيرا شديدا الى منافسه المقبل المنتخب التونسي، بفوز صريح على موريتانيا المشاركة للمرة الأولى في النهائيات الأفريقية بنتيجة 4-1 أول من امس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، والتي شهدت سقوط المنتخب التونسي في فخ التعادل مع نظيره الأنغولي 1-1.

وفي المجموعة الرابعة، فازت ساحل العاج على جنوب إفريقيا 1- 0، لتتساوى مع المغرب الذي حقق النتيجة ذاتها على ناميبيا الأحد الماضي.

وقدمت مالي أقوى أداء تهديفي حتى الآن في البطولة، وفازت بفارق ثلاثة أهداف على موريتانيا. واستعرضت مالي التي كانت أفضل نتيجة لها الحلول وصيفة في 1972، بالتسجيل كما بالرقص بعد كل هز لشباك الحارس براهيم سليماني. وقدم فريق المدرب محمد ماغاسوبا عرضا هجوميا قويا توزع بالتساوي بين الشوطين على حساب فريق المدرب الفرنسي كورنتان مارتينز. وافتتح الماليون التسجيل بتسديدة عبدالله ديابي (38) من خارج المنطقة بالقدم اليسرى، وعززوا بركلة جزاء موسى ماريغا (45). وفي الشوط الثاني، هزت مالي الشباك مجددا عبر أداما تراوريه الذي راوغ المدافعين قبل أن يسدد بقوة من خارج المنطقة (55).وحرم المدافع ملا واغي موريتانيا من تقليص الفارق في الدقيقة 68، بقطعه الكرة في اللحظة الأخيرة من أمام أداما با المنفرد بالمرمى بعد مراوغته الحارس دجيغي ديارا. لكن الهدف الموريتاني لم يتأخر، اذ حصل المنتخب على ركلة جزاء اثر عرقلة مامادو فوفانا لاسماعيل جياكيتي، نفذها الحسن العيد بنجاح على يسار ديارا الذي ارتمى يمينا (72).لكن مالي سارعت الى الرد بتسديدة التفافية قوية من تراوريه من خارج المنطقة، اخترقت الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الموريتاني (74).

وعلى ملعب السويس، عكّر المنتخب الأنغولي عودة يوسف المساكني الى صفوف نسور قرطاج بعد غيابه الطويل بسبب إصابة في الركبة، بانتزاع التعادل في الشوط الثاني بعدما منح قائد المنتخب التونسي فريقه التقدم في الشوط الأول بركلة جزاء.وتقدمت تونس بركلة المساكني (34)، وعادلت أنغولا عبر دجالما (73) اثر خطأ في إيقاف الكرة من الحارس التونسي فاروق بن مصطفى. وكان منتخب ساحل العاج حقق بداية إيجابية بفوزه على جنوب إفريقيا على ستاد السلام في القاهرة، ضمن «مجموعة الموت» الرابعة.

وأتى الفوز العاجي بفضل هدف لاعب أستون فيلا الإنكليزي جوناثان كودجيا في الدقيقة 64، ليمنح بلاده صدارة مشتركة مع المغرب.

