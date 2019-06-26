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أغلق أمس باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية قبل 5 أيام من انعقاد الجمعية العمومية التي ستشهد إجراء الانتخابات يوم الأحد المقبل.

وبات في حكم المؤكد ان يترأس الشيخ فهد ناصر الصباح مجلس الادارة لعدم ترشح اي منافس له على هذا المنصب، ومعه محمد جعفر في منصب نائب الرئيس، وحسين المسلم لأمانة السر، بالإضافة الأعضاء: الشيخ مبارك فيصل النواف، الشيخ جابر ثامر الجابر، علي المري، نائل العوضي، مساعد العجيل، وسعود الحربي، على أن تجري الانتخابات الأحد وفق النظام الأساس الجديد.

ويتكون مجلس الادارة من 16 عضواً منهم 9 أعضاء (الرئيس- نائب الرئيس- امين السر- 6 أعضاء) عن طريق الانتخاب، بالاضافة الى عضو اللجنة الاولمبية الدولية ورئيسة لجنة المرأة ورئيس لجنة الرياضيين الذين يحق لهم التصويت، وما لا يزيد عن 4 أعضاء اضافيين لا يحق لهم التصويت يتم اقتراح اسمائهم من قبل الرئيس ومجلس الادارة.

ويشترط على كل مترشح الحصول على شهادة جامعية او ما يعادلها في التربية البدنية او ماجستير او ما يعادلها والتمتع بالخبرة في المجال الرياضي لمدة 12 عاما على الاقل وان يجيد اللغة الانكليزية او الفرنسية وكما يجب ان تشكل اغلبية الاصوات في المجلس من ممثلي الاتحادات المدرجة في البرنامج الاولمبي وفقا للميثاق الاولمبي. وكانت الهيئة العامة للرياضة أشهرت النظام الاساس للجنة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بعد اعتماده من الجمعية العمومية المنعقدة يوم 12 يونيو الحالي.

وستقوم لجنة الانتخابات الثلاثية التي يترأسها ناصر صالح وتضم أحمد عقلة وعبداللطيف مراد بمراجعة أسماء المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات ومدى انطباق الشروط عليهم، وهي ألا يقل سن المرشح عن 25 عاما، والا يقل مؤهله عن الثانوية العامة، وليس عليه عقوبات من اي هيئة رياضية بسبب سوء سلوك، او يكون قد مضى على العقوبة 10 سنوات او رد اعتباره وبالاضافة ان يكون حسن السيرة والسلوك فيما يتعلق في الصحيفة الجنائية. كما تخطر لجنة الانتخابات جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية بأسماء المرشحين المؤهلين مع نبذة موجزة عن كل منهم في موعد أقصاه 3 أيام قبل انعقاد الجمعية العمومية. يذكر ان انتخابات اللجنة الأولمبية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق المتفق عليها ما بين الحكومة الكويتية واللجنة الاولمبية الدولية.

