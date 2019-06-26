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انتهت أزمة مستحقات لاعب القادسية أحمد الرياحي المتأخرة بإعلان اللاعب أن إدارة الأصفر وعدته باستلام المستحقات في الأيام المقبلة، مؤكداً أن المساعدة المادية التي تلقاها من رئيس نادي الكويت خالد الغانم لا علاقة لها بمستحقاته لدى ناديه.

وكتب الرياحي في تغريدة على حسابه الشخصي بـ«تويتر»: «كل الشكر للسيد خالد الغانم على مبادرته في مساعدتي مادياً وللتوضيح لم تكن من ضمن مستحقاتي التي وعدني بها مجلس الادارة باستلامها في الايام القادمة حسب الاتفاق المسبق واتعهد بالتزام اللوائح والنظم في النادي وأرفض استخدام البعض هذا الأمر لضرب كيان النادي الذي تربيت فيه».

وجاءت هذه التغريدة بعد الضجة التي أثيرت في مواقع التواصل على اثر نشر الرياحي صورة له مع رئيس نادي الكويت مصحوبة بتعليق: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كل الشكر للأخ خالد الغانم على موقفه الطيب معي وتقديره لظروفي، بيض الله وجهك و اغناك الله من فضله و ما قصرت»، الأمر الذي فسره مجموعة من جماهير الأصفر على أنه تقصير من إدارة القادسية التي سمحت لرئيس نادٍ منافس بتسديد المستحقات المتأخرة للاعب الفريق.

وهو الأمر الذي ذكره رئيس القادسية السابق فواز الحساوي بتغريدة، كتب فيها: «الأخ خالد الغانم رئيس نادي الكويت يتكفل بدفع المستحقات المتأخرة للاعب نادي القادسية احمد الرياحي في ظل صمت مريب من قبل إدارة نادي القادسية كل الشكر لرئيس نادي الكويت على هذه البادرة وحل مشكلة لاعب بناد منافس له». واشتعلت مواقع التواصل بالهجوم على إدارة الأصفر من قبل بعض جماهير النادي، لكن اللاعب عاد ليوضح الأمر، مشيراً إلى أنه تلقى وعداً من مجلس الإدارة بالحصول على مستحقاته كاملة خلال الأيام. ولاقى هذا الأمر استحسان الجهاز الإداري للقادسية، إذ أشاد مساعد المدير العام للفريق خلف السلامة باللاعب من خلال تغريدة على حسابه الشخصي في «تويتر»، قائلاً: «كل الشكر للاعب الخلوق احمد الرياحي على احترامه النظم واللوائح وكيان نادي القادسية وعلى توضيح موضوع مستحقاته حسب الاتفاق المسبق مابين الطرفين، ونؤكد للجميع ان القادم افضل باذن الله للقلعة الصفراء».

