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أوقعت قرعة تصفيات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للتنس للرجال (كأس ديفيز)، التي سحبت امس في سنغافورة المنتخب الكويتي في المجموعة «A» القوية التي تضم كلاً من سريلانكا وفيتنام وسنغافورة صاحبة الأرض بينما ضمت المجموعة «B» كلاً من قطر وإيران وسورية وماليزيا. وتنطلق المنافسات اعتباراً من مساء اليوم وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي. وكان منتخب التنس انهى معسكره التدريبي في سنغافورة استعداداً لخوض التصفيات، فيما أجرى الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحاد الكويتي للعبة اتصالاً هاتفياً برئيس وفد المنتخب فالح العتيبي اطمأن خلاله على جميع أعضاء الوفد، وشكره وأعضاء الوفد على الجهود المبذولة في المعسكرين التدريبيين الحالي في سنغافورة والآخر الداخلي الذي سبقه في الكويت بمشاركة بطلي العرب اللاعبين المصريين كريم مأمون وشريف صبري. كما حث الجابر رئيس وأعضاء الوفد على بذل قصارى جهودهم في مباريات التصفيات القادمة من أجل تأهل الكويت للمجموعة الثانية.وأعرب الشيخ أحمد الجابر عن تمنياته للمنتخب الوطني بالتوفيق وتحقيق الإنجاز المرجو في التصفيات وذلك لوضع الكويت في المكانة اللائقة على خارطة اللعبة. فيما افاد العتيبي أن المعسكر التدريبي كان ناجحاً حيث اشتملت التدريبات على فترتين صباحية ومسائية وعلى نفس الملاعب التي ستقام عليها التصفيات، مشيدا بالتزام اللاعبين بالتدريبات وبجميع التعليمات. يذكر أن وفد المنتخب يتكون من رئيس الوفد فالح العتيبي والمدرب السويدي لارس جونسون وكابتن الفريق عادل الشطي واللاعبين محمد الغريب وعبد الله مقدس وعبد الرحمن العوضي وعيسى قبازرد وبدر عنتر وعلي الشطي، ويرافق الوفد أخصائي العلاج الطبيعي روبين ماثيو.

