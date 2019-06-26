الأزمنة و الأمكنة

من حق هذا الرجل علينا أن نذكره، وأن تسرد على أولئك الذين لم يُدْرِكُوهُ سيرته الذاتية، فقد قام لوطنه بعمل كبير ومهم، ولا نزال نرى فيما قام به أجلَّ الفوائد. فقد تولى تحويل جهاز الإطفاء البسيط الذي بدأ تحت مظلة دائرة بلدية الكويت وسار به سيراً حثيثاً، حتى أحال ذلك الجهاز إلى هيئة كبيرة تُغطِّي خدماتها كافة أنحاء البلاد فكان مما قام به، وكله يدل على إخلاصه لعمله:

- تكوين الجهاز القائم بذاته الذي يتولى شؤون الإطفاء، ويدرب العاملين فيه على حسن الأداء ويزرع في نفوسهم حب هذه المهنة، والرغبة في رفع الأذى عن الناس ومكافحة الحوادث مهما كان نوعها.

- إسهام جهاز المطافي في الخدمة العامة ضمن مجال إزالة آثار الكوارث البيئية وغيرها، إضافة إلى عمله الأساسي وهو إطفاء الحرائق.

- إيجاد فروع متعددة في أماكن كثيرة من البلاد بعضها ضمن العاصمة وبعضها في خارجها، بحيث تكون خدمة إطفاء الحريق سريعة ومنتجة.

- إدخال الاهتمام بالوقاية من الحرائق ضمن كل مؤسسة، ولذلك فإن من شروط التراخيص التجارية وجود ترخيص من الإطفاء بعد أن يتزود المكان لكل ما تقتضيه الحاجة من أدوات للمكافحة.

- ومع استمرار هذا الرجل في عمله، فقد تنوّعت وسائل الإطفاء، وتم تزويد الجهاز بكل الآليات التي يحتاج إليها حتى يؤدي عمله على الوجه الأكمل وصار لهيئة الإطفاء في الكويت قانون ينظم عملها ويحفظ حقوق العاملين بها.

وليس هذا الذي ذكرناه هو كل ما يتعلق بهذا الجهاز المهم من أجهزة الحكومة، ولكنه غيض من فيض، وسوف نواصل الحديث في هذا الموضوع فيما بعد.

ولكننا الآن في سبيلنا إلى ذكر المرحوم على عبدالرزاق المطوّع، ثم نُتْبِعُ ذلك بما يتوافر لدينا عن أساليب مكافحة الحريق في الكويت منذ البداية إلى أن تكوّن هذا الجهاز المهم، وأصبح من أهم ما يُلتفتُ إليه عندما تحدث الملمات، وتشتعل الحرائق.

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علي عبدالرزاق المطوّع، رجل فيه كثير من الطباع الكريمة، فهو إلى جانب قيامه بواجبه الوظيفي خير قيام، فإنه -ضمن المجتمع- رجل محبوب له تقديره الخاص بين كل عارفيه. فهو حَسن العلاقة بالجميع، يحرص على زيارة عدد من الديوانيات حيث يخالط أبناء الكويت الذين وجدوا في طيبته، ومداومة زياراته لهم أنه رجل شهم يستحق المحبة التي أسبغوها عليه، فهو مذكور بالخير دائماً؛ لأنه كان وفياً مخلصاً، وكان متحدثاً لبقاً يرتاح الجالسون في كل ديوانية إلى ما يقوله عندما ينطلق متحدثاً في شأن من الشؤون التي تطرح عادة في مثل هذه المجالس الأهلية.

إذا عَدَدْتُ أصدقائي فإني لا بد وأن أذكر من بينهم هذا الرجل، فقد جمعتني به معرفة ومودة لزمن طويل، وكان من الوفاء والإخلاص بحيث لا يمكنني أن أنساه مهما مرّ الزمان.

كان ا لمرحوم علي العبدالرزاق المطوّع أول مدير لدائرة الإطفاء، بل يعتبر مؤسساً لها في طورها الجديد، وذلك في سنة 1952م. وكانت النظم التي وضعها لهذه الدائرة نظماً سليمة، بحيث استمر العمل بها إلى اليوم.

ولقد صار لها نشاط بارز في مجالات:

- إطفاء الحرائق في البر والبحر والجو.

- حماية موانئ النفط ومراكز إنتاجه.

- الدفاع المدني.

وتمشياً مع التوسع في أعمال دائرة الإطفاء، فإن مديرها كان حريصاً على أن يطلع على كل جديد في العالم مما يتعلق بهذا العمل. وعندما يجد في بلد ما أمراً يَجْدُرُ بالكويت الأخذ به في مجال الإطفاء، فإنه سرعان ما ينقل الخبرات التي يحصل عليها إلى دائرته، ويقوم بتدريب العاملين معه على كل جديد. ويكفي أن نعرف أنه قد أُلحقت بالإدارة مدرسة للتدريب على الأعمال المتعلقة بالإطفاء وحماية البيئة، وقد خَرَّجَتْ عدداً كبيراً من الذين أسهموا في حماية البلاد من الكوارث، وصاروا درعاً لها يقيها شرور تقلبات الأجواء، وآثار الحوادث الطبيعية وغير الطبيعية.

لقد صار صاحبنا خبيراً في عمله هذا الذي أعطاه كل جهده، وكل وقته ومن أجل ذلك فإننا نرى ما يلي:

- كان يشارك -شخصياً- زملاءه في إدارة الإطفاء العام في عمليات مكافحة الحريق والإنقاذ.

وكان يتعاون مع الخبراء الذين تستقدمهم شركة نفط الكويت من الخارج من أجل حماية حُقُول النفط.

- يتم استدعاؤه مرة بعد مرة لكي يقدم دروساً ومحاضرات تهدف إلى التوعية في طرق الدفاع المدني في كلية الشرطة الكويتية.

- ويتم استدعاؤه للشهادة في المحاكم وتقديم التقارير في قضايا حوادث الحريق.

- وبعد عمل طويل وإنجاز راقٍ، طلب المرحوم علي عبدالرزاق إحالته إلى التقاعد، وفور حصوله عليه، فإنه لم يترك العمل في المجال الذي أحب أن يعمل في خدمة وطنه من خلاله فأسس شركة أطلق عليها اسم شركة الإطفاء الكويتية، وهي شركة تتولى التجارة والتركيب والصيانة، وتشغيل الأجهزة والأنظمة الخاصة بمكافحة الحرائق. وقد بدأت هذه الشركة ناجحة بفضل مؤسسها الذي كان موضع ثقة كثيرين من العملاء، ومن صنّاع الأجهزة، مما جعلها تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى لصالح بعض الجهات الحكومية والأهلية، ولصالح شركات النفط العاملة في الكويت.

ونعود الآن إلى بعض التفصيلات المتعلقة بالسيرة الذاتية لصاحبنا فنذكر ما يلي:

- كان -كما ذكرنا- أول مدير لدائرة الإطفاء العام.

- وكان تعيينه في اليوم الثامن والعشرين من شهر مايو لسنة 1952م.

- يتقاضى في بداية عمله راتباً مقداره تسعون وخمسمائة ربية (الدينار 13?5 ربية).

- أما تاريخ استقالته فكان في اليوم الأول من شهر أكتوبر لسنة 1977م.

- وينبغي ألا ننسى أن من أعماله مشاركته في هيئة حماية البيئة وتقديم خدمات كبرى من خلالها.

- كما لا ننسى أنَّه أُرسل إلى بريطانيا من أجل التعلم والتدريب على أعمال الإطفاء، وذلك في اليوم العاشر من شهر أبريل لسنة 1954م. ثم تدرب في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا على مثل هذه الأعمال.

وكل هذا يؤكد ما ذكرناه آنفاً من أنه بذل جهده وكل وقته لهذه المهمة الإنسانية فاستحق بذلك التقدير.

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من المعلوم أن الحرائق من أخطر ما يمكن أن يجابهه الإنسان في معيشته، ذلك لأنها تأتي بغتة، ثم تنتشر حتى لتصعب مكافحتها. وفي الكويت القديمة كانت الحرائق تحدث ولكنها في أغلب الأوقات ضمن مواقع محدودة، ولما كان الاستعداد لمكافحتها غير متوافر في ذلك الوقت البعيد، فقد كان الأهالي يتسابقون إلى نجدة من وجد عنده الحريق فيساعدونه على الإطفاء والإنقاذ على سبيل (الفزعة)، ولم يحدث في الماضي أي حريق لم يجتمع حوله الجيران مكافحين ومطفئين ومنقذين.

ولم يخلُ الساحل من حرائق التهمت بعض السفن الرَّاسِيَةِ فيه. وكان ذلك يحدث عندما تشتد الحرارة فيشتعل الدهان الذي تُدْهَنُ به السفن عادة، وفي هذه الحالة يجتمع كثير من الناس من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإطفاء الحريق حتى لا يمتد إلى سفن أخرى. وفي مثل هذه الحالة يحضر إلى المكان عدد من الشيوخ وكبار القوم للاطمئنان على حالة الذين أصابهم الحريق، وبذل المساعدة لهم.

ولعل من المستحسن أن نورد بعض أبيات من الشعر قالها أحد أبناء الكويت في حريق سفينة اشتعل بها، وهي بقرب الساحل، فقال:

تداعَى الناس في فزعٍ

إلى (بومٍ) به لهبُ

تعالتْ ناره حتى

غدا في البحر يضطرب

وشاهدنا على مضض

حريقاً كُلُّهُ عَجَبُ

لسان النار مرتفع

وماء البحر يصطخبُ

فما للماء من نفع

إذا ما حلَّت النُّوَبُ

تنادوا نخوة (والبـ

مُ) قد وافى له العطبُ

وهذي النار قد صارت

من الأعماق تقتربُ

ولم تهدأ وقد أودى

بما امْتدَّتْ له الحطبُ

وقانا الله غائلة

لها في أمرنا الغَلَبُ

فَهُبُّوا يا بني قومي

وهذا بعض ما يجبُ

وكونوا كيفما نرجو

فإن الشرَّ مُرْتَقَبُ

وكونوا للكويت يداً

تُزال بمسحها الكُربُ

ولقد استمرت الحال على هذا المنوال إلى أن بدأت دائرة بلدية الكويت أعمالها في سنة 1930م، فأخذت على عاتقها أمر مكافحة الحرائق، ومعالجة ما ينتج عن الأحداث الطبيعية الأخرى.

ولقد بدأت هذه الدائرة عملها في مجال إطفاء الحرائق بداية بسيطة بحسب الظروف الزمنية التي نشأت فيها. فلم يكن هناك جهاز متكامل مدرب للقيام بالمهمة، ولم تكن بلدية الكويت تملك من المعدات ما يساعد على الإطفاء. ولكنها اجتهدت في ذلك بقدر استطاعتها، وساعدها أن طبيعة المباني في ذلك الوقت كلها كانت تبنى من طابق واحد، وقد نكون فوقه غرفة أو غرفتين. ولم تكن قد بدأت العمارات العالية في الظهور، وقد قامت بلديةُ الكويت من أجل الوقاية باختيار مواقع في وسط السوق توضع بها بعض الاستعدادات اليسيرة المتاحة في ذلك الوقت، وأهمها مجموعة من السطول (جمل سطل) لكي يستعين بها الناس على إطفاء الحريق عندما يندلع، وذلك بأن يتم ملؤها بالماء ثم إلقاء ما فيها على النار للمساعدة على إخمادها.

والسطل: دلو كبير، نُسَمِّيهِ في لهجة الكويت: التِّبْ، ويجمع على : اتْبَوب، وينقل به الماء من مكان قريب إلى آخر أثناء الأعمال، ولكنه لا يصلح للنقل إلى أماكن بعيدة.

ولقد رسم الأستاذ الفنان أيوب حسين هذا الذي أعدته بلدية الكويت قديماً في لوحة من لوحاته، وعلق عليها بما يلي:

«مجموعة من (التبوب) المصبوغة باللون الأحمر، وضعتها دائرة البلدية في بعض الأسواق قديماً بالقرب من البرك المقامة هناك، وذلك لغرض إطفاء الحرائق، إذا اندلعت في أحد الدكاكين».

ونرى في الصورة التي سوف ندرجها مع باقي صور هذا المقال: مجموعة من السطول مرفوعة على حامل، وموضوعة بالقرب من بركة الماء، ونرى - أيضاً - عربة يجرها حمار، وعليها خزان صغير للماء، ويقوم قائد الحمار بنقل المياه إلى البرك المشابهة لسد الحاجة إلى المياه.

ومع مرور الزمن كانت مهمات بلدية الكويت تتزايد، وتأخذ طريقها إلى الخدمة العامة بكافة أشكالها، مع تطوير الأعمال وفقاً للتجارب التي تخوضها، وقد لوحظ أن هذا الذي وصفه الأستاذ أيوب حسين، قد عفَّى عليه الزمن وصارت البلدية تتبنَّى أمر الإطفاء والإنقاذ بكل الوسائل الممكنة، فقد صار هذا العمل جزءاً من مهماتها. ومصداقاً لذلك، فقد وجدنا هذه الدائرة النشيطة تصدر في آخر سنة 1964م قراراً جعل عمل الإطفاء إدارة من إداراتها، وأطلقت عليها اسم: إدارة الإطفاء العام. ومن هنا نمت هذه الإدارة وارتقى عملها بما ضمته من رجال وأجهزة، وعندما أعلنت دائرة بلدية الكويت اختصاصات الإطفاء ذكرت أن هذه الإدارة تتكون من ثلاثة فروع هي:

1 - قسم الوقاية.

2 - قسم المكافحة.

3 - مدرسة التدريب على أعمال الإطفاء.

وفي هذه الفترة التي نمت فيها أعمال هذه الإدارة كان المرحوم علي عبدالرزاق الصالح المطوّع حاضراً يدير هذا العمل الكبير ويوجهه ويفتح الآفاق للعاملين فيه بمزيد من التدريب، وبالتوسع بنشر مراكز الإطفاء في طول البلاد وعرضها.

وكان لابد لإدارة الإطفاء أن تأخذ مكانتها لأن الحرائق من الأحداث التي لابد منها، فهي تحصل فجأة، وأحياناً لأسباب طفيفة، كما قال الشاعر القديم:

«ومعظم النار من مستصغر الشرر».

ولا شك في أن الأحداث اليومية التي تضر بالإنسان كثيرة ومتنوعة، ولذا فقد بادرت الدول إلى تخصيص جهة تتولى مكافحة الحرائق، وأضيف إليها -مع مرور الوقف- حماية البيئة، والتصدي للحوادث بصورة عامة. وفيما هو واضح فإن هذه الحوادث تزداد وتتنوع بحسب ازدياد السكان واتساع الرقعة التي يعيشون فيها.

ولئن كانت بلدية الكويت قد أصدرت القانون المشار إليه في سنة 1964م، فذلك من أجل تنظيم العمل والرقي به، ولكن اهتمامها كان أقدم من ذلك. وكان قيام علي العبدالرزاق الصالح المطوّع برئاسة هذا العمل منذ سنة 1952م تتويجاً لأعمال البلدية المتعلقة بهذا المرفق المهم.

ولقد اهتم الرجل كثيراً بأداء هذه المهمة الإنسانية، وحرص على التزود بالمعلومات من كل مكان، وتلقى تدريبات في أكثر من بلد. مما كوّن لديه خبرة كبيرة قدمها لكل العاملين معه. وكما ارتقى هذا العمل على يديه، فقد ارتقى هو وظيفياً حتى صار في سنة 1972م بدرجة وكيل وزارة مساعد.

ونحن مهما ذكرنا من أعماله، فإننا سوف نبقى مقصِّرين في ذلك، فأعماله واسعة، وأفقه كان متجهاً إلى العمل وحده دون أن تكون له اهتمامات أخرى، حتى كأنه لم يخلق إلا من أجل أداء هذه المهمات.

وهو في سبيل تزويد نفسه في مجال عمله كان مشاركاً في كثير من المؤتمرات والندوات العالمية ذات الصلة بالإطفاء، وكان ينقل خبراته مباشرة إلى العاملين معه حتى تعمَّ الفائدة من مشاركاته الدولية.

وإلى جانب ذلك، فقد كان قد أعد نفسه لهذه المهمة منذ سنة 1954م حين التحق بإحدى الكليات الإنجليزية في منطقة (كنت).

ودرس في كلية الدفاع المدني بإنجلترا... في سنة 1958م، وانضم إلى دورة تخريج الضباط في سنة 1963م في منطقة بريطانية هي يوركشاير.

ولكننا ينبغي أن نضيف إلى كل ما تقدم أن هذا الرجل تسلم إدارة الإطفاء العام في سنة 1955م، وكانت بلدية الكويت قد حصلت على السيارة الأولى للإطفاء في سنة 1949م، وألحقتها بأخرى في سنة 1954م. ولكن بمجرد أن صار المرحوم على عبدالرزاق مسؤولاً عن هذا القطاع المهم، فإن الصورة تغيرت، وصارت هيئة الإطفاء هيئة متكاملة.

ولكننا لا ننسى هنا أن حرص بلدية الكويت على أمر هذا المرفق هو من أهم ما أوصل الخدمة فيه إلى هذا المستوى الرائع، ومما يشار إليه أن سنة 1949م، قد شهدت أول رجل إطفاء من أبناء الكويت هو محمد صالح العجيل، وكان جل الاهتمام - آنذاك - برش المياه في الطرق من أجل التخفيف من الحرارة، وإزالة الغبار عن الأماكن المعمورة بالناس.

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وبعد، فلقد كان علي عبدالرزاق الصالح المطوّع رجل عمل، وكان حريصاً على التفوق واكتساب المعرفة واستحضار كل جديد، وما نجده اليوم في أعمال الإطفاء من قرارات ومهارات إنما هي بفضل غرسه.

غير أننا لا ينبغي أن ننسى فضل من سبقه في ذلك ففتحوا طريق هذا العمل المهم الذي به صلاح ما تفسده الأحداث ويكفي أن بلدية الكويت قد وضعت هذا الأمر في ضمن أعمالها واهتماماتها منذ أن بدأت في التكون على أرض الوطن. لقد فتح الرجال الأوائل الباب لأحد أبناء الكويت الطموحين فولجة غير هيَّاب متسلحاً بدراسته وبالتدريبات التي حصل عليها وبإخلاصه لوطنه بصفة أساسية. إنه علي عبدالرزاق الصالح المطوّع.

وإضافة إلى هذا، فإننا ينبغي أن نذكر الجهود التي يبذلها رجال الإطفاء من بعد تقاعده. فقد ساروا على طريقه فازدادت مركز الإطفاء، وزادت المعدات الخاصة بذلك، بحيث صارت الحرائق دائماً تحت سيطرتهم بفضل إخلاصهم وجودة تدريبهم والمعدات التي امتلكوها.

وفّق الله الجميع لخدمة الوطن، ورحم الله أخانا علي عبدالرزاق الصالح المطوّع، وأسكنه فسيح جناته.

