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توقعت ادارة الأرصاد الجوية الكويتية التابعة للادارة العامة للطيران المدني تأثر البلاد بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة العظمى خلال الأيام المقبلة مضيفة ان درجة الحرارة داخل محطات الرصد قد تزيد عن 50 درجة مئوية.

وقال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في الادارة ضرار العلي لـ «كونا» ان خرائط الطقس والنماذج العددية تشير الى تأثر البلاد بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة العظمى على المناطق البرية خاصة ليكون الطقس شديد الحرارة نهارا وحار نسبيا خلال ساعات الليل.

وتوقع العلي نشاط الرياح الشمالية الغربية اليوم وغدا اذ ستزيد سرعتها عن 55 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة على ان تهدأ سرعة الرياح تدريجيا بداية من يوم الجمعة المقبل لتكون خفيفة الى معتدلة السرعة. وذكر ان التعرض لأشعة الشمس المباشرة يشكل خطرا ما يترتب عليه ضربات الشمس مهيبا بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالأماكن المغلقة المكيفة اثناء فترة الظهيرة وشرب كميات كافية من الماء والسوائل لتفادي ضربات الشمس والاجهاد الحراري والجفاف.

ودعا مرتادي البحر الى اخذ الحيطة والحذر من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الأمواج الذي يصل الى ست اقدام لنشاط الرياح مؤكدا ضرورة انتباه قائدي المركبات على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ والرمال الزاحفة (السافي) نتيجه نشاط الرياح المثيرة للغبار. وأكد العلي ان «الأرصاد» الجوية هي الجهة الوحيدة الرسمية المسؤولة عن اطلاق النشرات والتحذيرات والتقارير الخاصة بالطقس متمنيا السلامة للجميع. وأهاب بالمواطنين والمقيمين متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق ادارة الارصاد الجوية للهواتف الذكية وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي kuwaitmet والموقع الخاص بادارة الأرصاد الجوية met. gov. kw.

