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يخطط تطبيق واتساب لاطلاق تحديث جديد يجعل مشاهدة مقاطع الفيديو في تطبيق الدردشة اسهل بكثير.

وسيتيح لك التحديث الجديد عرض المقاطع في نافذة منبثقة منفصلة تظل مفتوحة اينما ذهبت على هاتفك.

كما يستمر تشغيل الفيديو على النافذة الطافية عندما يكون التطبيق مفتوحا في الخلفية. ويمكنك اغلاقه عن طريق الضغط على علامة «x» في الزاوية.

ويجب على المستخدم حاليا البقاء في الدردشة لمشاهدة الفيديو، وهو ما يمنعه في كثير من الأحيان من تصفح المحتوى الآخر.

بالاضافة الى نوافذ الفيديو الجديدة، اصبح لدى المستخدمين طريقة جديدة لارسال الصور التي قد تمنع المستخدمين من ارتكاب خطأ محرج. فقد عانى المستخدمون كثيرا من عدم قدرتهم على تمييز الأشخاص او المجموعات الصحيحة التي يودون ارسال الصورة اليهم ما تسبب بالكثير من الحرج عند ارسال الصور بالخطأ.

مع التحديث الجديد سيظهر اسم الشخص او المجموعة اسفل الشاشة، وكذلك صورة الملف الشخصي بشكل واضح حتى لا يختلط الأمر على المستخدمين.

وكشف موقع «وابيتا انفو» النقاب عن هذه التحديثات، وليس من الواضح متى سيكون تنفيذ الترقيات، رغم انه من المحتمل ان يكون ذلك في وقت لاحق من هذا العام.

