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أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اول من امس أن طائرتها المتجهة إلى نيس الفرنسية تعرضت لحادث ارتطام في جناحها الأيسر بعد هبوطها في المطار الفرنسي مؤكدة «إنزال جميع الركاب بسلام ومن دون إصابات».

وقالت «الكويتية» في بيان صحافي إن الرحلة رقم 182 المتجهة إلى نيس تعرضت طائرتها وهي من طراز بوينغ في تمام الساعة 5:20 مساء بتوقيت «نيس» إلى ارتطام طرف الجناح الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى المطار إلى الساحة وذلك أثناء توجيه الطائرة

من أرض المطار من قبل الموجه الأرضي وبخطأ من توجيهه.

وأوضحت أنه تم إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة اعتياديا من البوابة الأمامية للطائرة بسلام دون أي إصابات. وأضافت أنه «تم إلغاء الرحلة المقررة من نيس إلى الكويت» لافتة إلى أن «الجهات المعنية في الشركة تقوم حاليا بالترتيبات اللازمة لتوفير الحجوزات البديلة والسكن الملائم للعملاء المقرر سفرهم على الرحلة الملغاة».

وذكرت أن الجهاز الفني باشر في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإصلاح الضرر الذي أصاب جناح الطائرة في أسرع وقت ممكن وعودتها إلى العمل ضمن إسطول الشركة التي باشرت بدورها مع السلطات الفرنسية المختصة اجراء التحقيقات اللازمة.

