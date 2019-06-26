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الوفيات


مريم عبيد سلمان الكحلاوي، أرملة عبدالله رجا الخياط العازمي 70 عاما، شيعت، سلوى، ق 1، ش 4، م 25، ت: 99744925.
فارس عبدالله عبدالعزيز الفارس 83 عاما، شيع، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق 4، شارع عبدالوهاب الفارس، ديوان الفارس، ت: 99956569، النساء: النزهة، ق 3، ش 34، م 8، ت: 66990946.
امينة احمد الليموني، ارملة عبدالله خالد الحاتم 86 عاما، شيعت، عزاء الرجال في المقبرة فقط، ت: 99058865، النساء: الزهراء، ق 2، ش 40، م 22، ت: 97223801.
جميل محمود سعيد بوعركي 78 عاما، شيع، الرجال: ديوان بوعركي، الزهراء، ق 8، ش 819، م 9، ت: 91111101. النساء: الرميثية، ق 1، شارع الشافعي، ج 13، م 1.
علي حسن علي الخواجة 71 عاما، شيع، الرجال: ديوان الشواف، الدسمة، ق 3، شارع القاهرة، ت: 99772015، النساء: الرميثية، ق 4، شارع مالك بن أنس، ج 45، م 25.
خانم عبدالصمد حسين ابراهيم، أرملة جواد يلي بهبهاني 85 عاما، شيعت، الرجال: الحسينية الجديدة، شرق، بجانب بنك الكويت الوطني، المبنى الرئيس، ت: 99044025، النساء: القادسية، ق 6، ش 69، م 4.
فيصل ابراهيم اسماعيل الشطي 61 عاما، شيع، الرجال: مبارك العبدالله، غرب مشرف، ق 1، ش 116، م29، ت: 99795777، النساء: السلام، ق 3، ش 315، م 23، ت: 99122337.
وضحة عبدالله محمد النجدي، زوجة جاسم حسن الغريب 79 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: كيفان، ق 4، ش 45، م 10، ت: 99440419، النساء: صباح السالم، ق 4، شارع 1، تقاطع مع شارع 10، م 1، ت: 99908022.
فاطمة علي الزيد، أرملة علي عبدالرحمن البحر 97 عاما، شيعت، الرجال: الفيحاء، ق 3، ش 35، ديوان المرحوم علي عبدالرحمن البحر، ت: 65551115، النساء: حطين، ق 3، ش 303، م 14، ت: 94433061.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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