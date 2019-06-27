علم ومعرفة

يصدر قريبا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للمفكر وأستاذ الفلسفة الراحل د. عزت قرني، كتابان، بعنوان الجميل والجمال وغايات الإنسان.

وقد صدر عن هيئة الكتاب مجموعة من المؤلفات للراحل منها نظرية الشر ويضع هذا الكتاب مسألة الشر في إطار الحياة عموما وفي أطر المجتمع والثقافة والعالم والكون ويضم بين دفتيه سائر جوانب هذه الظاهرة المركزية في حياة الإنسان.

وصدر له أيضا في مجموعة إنشاء الفلسفة المصرية كتاب الإنسان، التكوين الأساسي والظواهر الكبرى ويقدم هذا الكتاب رؤية تأصيلية فلسفية للإنسان تقوم على نسق يجتهد لأن يكون منسقا وشاملا ومعتمدا في الوقت نفسه على النظر إلى الإنسان بوصفه كيانا متكاملا ، كما يطرح نظرية مستقلة من أجل تأسيس ثقافتنا الجديدة وكيف نتعامل مع البشر في هذا العالم المترامي.

كما أصدرت هيئة الكتاب للدكتور عزت قرني كتاب أصول الفن لا يحوي هذا الكتاب عرضا لآراء فلاسفة ومنظرين في شأن طبيعة الآن بل هو يقدم فلسفة أو أصوليات مصرية خالصة ومستقلة حول التمييز الفاصل بين فلسفة الفن وفلسفة الجمال وعن مبدأ التعين والحسية والشكل والأسلوب والخلق الفني والفن من حيث هو تمثيل ومن حيث هو تعبير وصلاته بمفهومي اللغة والرمز وعلاقته بالصنعة وشروطه ووسائله. وفي سلسلة ما صدر للراحل ما الفلسفة، وسلسلة ما مشروع معرفي يتضمن أنواعا عديدة من المعرفة التي تتيح للقارئ التعرف على المداخل الأساسية للمعرفة في مختلف المجالات، وفي هذا الكتاب يعرفنا د. عزت قرني بذلك الفرع من فروع الفكر العقلاني والمسمى بالفلسفة وهي الفكر العقلاني أي الذي يبحث في أصول الأشياء.

كما أصدرت هيئة الكتاب للراحل أيضا في عام 1992 كتاب الفلسفة المصرية شروط التأسيس، وفي 1996 كتاب في الفكر المصري الحديث محاولات إعادة التفسير، وعام 2005 فعل الإبداع الفني عند نجيب محفوظ الإطار والتهيئة والعمليات ،

وفي 2006 صدر تاريخ الفكر السياسي والاجتماعي في مصر الحديثة 1834-1914م في سلسلة تاريخ المصريين.

كما أصدرت هيئة

الكتاب للراحل في مشروع مكتبة الأسرة

عام 2016 سلسلة فكر كتاب بعنوان مستقبل الفلسفة في مصر.

