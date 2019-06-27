علم ومعرفة

تمت استضافتي في حلقة من حلقات البرنامج الاسبوعي «ويبقى المسرح» الذي يبث مساء كل خميس، من تلفزيون الشارقة ويتناول قضايا المسرح في الإمارات، وقد خصصت الحلقة للحديث عن كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي « التاريخ على خشبة المسرح الفرنسي « تحدثت فيه عن اهمية هذا الكتاب الصادر عن «منشورات القاسمي» كمنهج علمي وبحثي خاصة وانه يقدم نخبة من اشهر كتاب المسرح الذين تنالوا التاريخ بمعالجات درامية معاصرة والتي نقلت المسرح الفرنسي الى العالم لتعزيز مكانته وعصره الذهبي، ليغني بذلك المكتبة العربية بموسوعة متكاملة تصلح لأن تكون مرجعا أسياسيا للقراء ودارسي المسرح ، مشيرا الى اختيار مؤلفه لأهم من ألفوا مسرحيات تاريخية في فرنسا لإظهار معالجاتهم المختلفة للتاريخ، وعددهم أحد عشر مؤلفاً، اضافة الى بعضاً من مسرحيات كل واحد منهم، لإظهار معالجاتهم المختلفة للتاريخ في أعمالهم المسرحية. ولابد من الاشارة هنا الى أن سموه بدأ الكتاب بمقدمة بعنوان «التاريخ على خشبة المسرح الفرنسي»، استعرض من خلالها نبذة عن المسرح التاريخي الفرنسي قائلا: «يعود المسرح التاريخي في فرنسا إلى القرن الخامس عشر الميلادي، ويؤرخ له بمسرحية -حصار أورليان. وعن مكانة المسرح التاريخي وعصره الذهبي في فرنسا يقول سموه: «عرف المسرح التاريخي عصره الذهبي عندما لجأ الرومانسيون الجدد، من كتاب القصص أو ملاحم البطولة، أو المخاطرة إلى الأحداث التاريخية الكبرى، فقد كانوا هم الذين يجدون الواقع اليومي غثاً هزيلاً، وكانوا يأملون أن يجدوا في الماضي توقهم إلى ما هو أجمل من الواقع، ويقدر عدد المسرحيات التاريخية في القرن العشرين الميلادي بمئتي مسرحية على الأقل».

