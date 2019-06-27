آخر النهار

أطلقت مُغنّية البوب اللبنانية ليا مخول أغنية باللغة الإسبانية بعنوان «Ay Amor».تعاونت «ليا» في هذه الأغنية مع Rubi Castillo الذي لحّنها وكتب كلماتها، بالتعاون مع أمين نجّار، وRyan Morales الذي قام بعمليّة التوزيع.

وعن هذا العمل، قالت «ليا»: «Ay Amor أغنية تتحدّث عن الشغف الذي يصل إلى حدّ الجنون،

ويُفقد السيطرة على الأحاسيس والمشاعر، أردت من خلالها التواصل مع المُستمعين حول العالم، ولذلك حرصت على التمكن أكثر من لهجتي الإسبانيّة قبل طرحها، كما أعطيتها إيقاعاً راقصاً؛ من خلال النغمات الخاصّة التي أضفتها على كلماتها».

