آخر النهار

نشرت النجمة فرح يوسف مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وظهرت من خلاله وهي تعيد غناء أغنية «أخيراً قالها» للمطرب أحمد المصلاوي. وعلقت الفنانة فرح عليه كاتبة: «القصة كالتالي:عندي أصدقاء أربعة شباب وصبية جمعتنا الموسيقى والمحبة والانتماء لبلدنا الغالية سورية كيف ما قعدنا بتكون الموسيقى هيي الحديث وهيي الوقت اللي منقضيه سوا هاد الفيديو نزلتو متل ماهو قصداً أملاً تقدرو تشاركونا اللحظة الحلوة وتستمتعو بالموسيقى متل مانحنا منحس ومنستمتع فيها أخيراً قالها مع أسامة ونور.

وأغنية «أخيراً قالها» من كلمات حيدر الأسير، وألحان همام حسن، وتوزيع طوني حداد، وتم تصويرها فيديو كليب وهو من إخراج إيهاب الراشد، كما حققت الأغنية نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.

